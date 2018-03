Obří síť hračkářství zavírá prodejny. Rodiče nakupují v e-shopech a děti chtějí hlavně elektroniku

před 59 minutami

Zavřená prodejna Toys R Us ve Velké Británii. | Foto: Reuters

Americká síť Toys R Us už dříve oznámila, že skončí všechny její pobočky v Británii. Nyní se chystá zavřít nebo prodat 885 obchodů v USA.

New York - Americký prodejce hraček Toys R Us prodá nebo zavře v příštích měsících 885 prodejen ve Spojených státech. Bankrot řetězce ohrožuje zdejších více než 33 000 pracovních míst. Zprávu ve středu přinesl list The Wall Street Journal (WSJ).

Obří hračkářství již v rámci svého úsilí dostat se z platební neschopnosti zavřelo pětinu prodejen. Už dříve společnost oznámila, že skončí všechny její pobočky v Británii. Podle WSJ, který se odvolává na šéfa firmy Davida Brandona, přistoupí největší prodejce hraček na světě k likvidaci i ve Španělsku, Francii, Polsku a Austrálii. Prodat své aktivity by podle Brandona mohl i v jiných zemích střední Evropy, Asii a Kanadě.

Toys R Us požádal o ochranu před věřiteli loni v září. Dosud se ale nepodařilo najít kupce ani dosáhnout dohody o restrukturalizaci miliardových dluhů.

Firma doplatila na nové trendy v hračkářském odvětví, kdy zákazníci začali upřednostňovat nákupy na internetovém obchodu Amazon a děti si žádají spíše elektroniku než klasické hračky. V prodejnách Toys R Us se prodávají například panenky Barbie od firmy Mattel, stavebnice Lego nebo stolní hry společnosti Hasbro.