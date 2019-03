Němci draží frekvence pro 5G. Huawei se i přes protesty Washingtonu soutěže zúčastní

V Německu v úterý začala dražba frekvencí pro komunikační síť páté generace - 5G. Účastní se jí firmy Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica a také společnost 1&1 Drillisch.

Aukce, která bude zřejmě trvat nejméně tři týdny, by do státní pokladny podle odborníků mohla přinést tři až pět miliard eur (77 až 128 miliard korun). Německá kancléřka Angela Merkelová podle agentury Reuters uvedla, že Německo nehodlá z výstavby sítě 5G vyloučit žádnou konkrétní firmu, ale bude po uchazečích požadovat splnění určitých podmínek.

Aukce začala v 10:00 v porýnské Mohuči. Jednotlivé firmy během ní z oddělených místností dávají postupně nabídky na koupi licencí k celkem 41 frekvenčním blokům v pásmech okolo 2000 MHz a mezi 3400 až 3700 MHz. V příštích dnech bude dražba začínat vždy v 08:00 a i s dvouhodinovou pauzou v poledne pokračovat do 18:30.

Poslední podobná aukce v roce 2015 v Německu trvala tři týdny, pět let předtím bylo ale k vydražení frekvencí potřeba dokonce týdnů šest. V tomto pásmu by se délka aukce měla pohybovat i letos. Peníze, které stát dražbou získá, půjdou do zvláštního digitálního fondu, z něhož se má financovat celoplošný rychlý internet postavený na síti optických vláken.

Telekomunikační firmy, které se aukce účastní, budou mít za úkol síť 5G budovat tak, aby do konce roku 2022 bylo rychlým internetem pokryto 98 procent německých domácností. Podle deníku Handelsblatt bude síť nové generace zhruba 100krát rychlejší než síť 4G.

Výstavba sítě 5G, která je nezbytná například pro budoucí komunikaci samořízených aut, je v Německu velmi sledovaná i proto, že zatím není jasné, do jaké míry se do ní zapojí čínská společnost Huawei. Na to, aby se firma výstavby nemohla účastnit, naléhají Spojené státy, podle nichž Huawei představuje bezpečnostní riziko.

Toto přesvědčení sdílejí i někteří němečtí bezpečnostní činitelé. Německá vláda nicméně již dříve signalizovala, že Huawei nevyloučí přímo, ale stanoví přísná bezpečnostní pravidla. "Vláda uvedla, že naším přístupem není prostě vyloučit jednu firmu či jednoho hráče," prohlásila Merkelová.