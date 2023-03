Nekula chce umravňovat dodavatelské řetězce kvůli cenám. Chystá expertní skupinu

Ministerstvo zemědělství povede meziresortní skupinu, která se bude věnovat vysokým cenám potravin. Součástí budou zástupci ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu, zástupce úřadu vlády a Národní ekonomické rady vlády. Uvedl to ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Skupina se poprvé sejde v úterý 21. března, kdy bude mít k dispozici nejnovější data statistického úřadu za únor.

Pracovní skupina má podle ministra Nekuly diskutovat, jak řešit problematiku vysokých cen potravin. Doplnil, že vláda chce naplno využít všech zákonných možností a působení dozorových orgánů, které spadají pod ministerstva zemědělství, obchodu nebo financí.

"Jde o to, abychom v rámci zákonných pravomocí naplno a tvrdě uplatnili všechny možnosti, co máme, pokud zjistíme, že se děje něco nekalého v celém dodavatelském řetězci," řekl.

Zdůraznil, že chce přistupovat stejně k zemědělcům, potravinářským podnikům i obchodníkům. "Budeme se domáhat toho, aby všichni přistupovali k zákazníkům slušně a nezneužívali stávající situace k tomu, aby si navyšovali své zisky," doplnil.

Upozornil na novelu zákona o významné tržní síle, která umožňuje postihovat podstatně větší množství subjektů, než tomu bylo v minulosti. Uvedl, že v plánu legislativních prací vlády je novela zákona o cenách.

Nekula očekává, že první výstupy z jednání skupiny budou do čtyř týdnů. Souvisí to podle něj s tím, jak bude konat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se kterým pravidelně jedná.

Úřad v únoru oznámil, že bude zjišťovat, ve které části dodavatelského řetězce od výrobce až po prodejce nejvíc roste cena potravin. Zaměří se na čtyři základní potraviny. Ministr uvedl, že do konce dubna podle by měl mít výsledky prvních šetření. "Výsledkem by měly být exemplární postihy, aby se všichni umravnili," doplnil.

Začalo to drahým cukrem

Nekula na konci února oznámil, že ministerstvo podalo podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli výraznému zdražení cukru v obchodech na podzim loňského roku. Podnět dal také na Českou obchodní inspekci (ČOI) kvůli slevové akci při prodeji cukru.

Podnět se podle něj týkal situace, kdy cukr krystal by v obchodě nabízen ve slevové akci za 33 Kč a cena bez slevy byla 40 Kč, což podle ministra není žádná sleva, ale běžná cena. Vnímá to jako klamání spotřebitele.

Nekula uvedl, že ČOI podle něj nejprve uváděla, že podnět nedostala a ministr ho poté zveřejnil přes média. "Byly kolem toho různé tanečky, a proto vzniká meziresortní skupina," řekl. Doplnil, že zástupce ministerstva průmyslu a obchodu, pod které ČOI spadá, má ve skupině být proto, aby se neděly případy, kdy by inspekce zapírala podněty, které dostává.

Obchodní inspekce minulý týden uvedla, že bude zjišťovat, zda se může podnětem ministra zabývat. Nejprve musí vyhodnotit, zda je k prošetření podnětu příslušná a týká se zákona o ochraně spotřebitele.

Podle Eurostatu vzrostly ceny potravin v tuzemsku loni o 27,2 procenta, a Česko tak bylo šesté v EU pokud jde o jejich zdražování. Podle dřívějšího vyjádření Potravinářské komory v ČR není pro snižování cen potravin v současné době prostor kvůli stále rostoucím nákladům výrobních a zpracovatelských podniků.

Cena vajec je o 95 procent vyšší

Komora míní, že letos by ceny potravin mohly ještě mírně růst a postupně se stabilizovat ve druhé polovině roku. Podle potravinářské komory vzrostly výrobcům loni meziročně náklady o 50 až 80 procent.

Český statistický úřad oznámil, že meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v únoru zpomalil z lednových 17,5 procenta na 16,7 procenta. Vliv na celkovou inflaci měly opět také ceny potravin a nealkoholických nápojů, jejichž meziroční růst se v únoru zmírnil z lednových 24,8 procenta na 23,9 procenta.

V únoru vzrostly ceny rýže o 31,9 procenta, mouky o 36,1 procenta, vepřového masa o 31,1 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 39,5 procenta, vajec o 95,2 procenta, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 39,8 procenta a cukru o 75,1 procenta. Opoziční hnutí ANO a SPD obviňují vládu, že proti růstu cen nic nedělá a inflaci podcenila.