Začaly skromně, pak ovládly svět. Technologické giganty, které se zrodily v garáži

Paul Allen (u psacího stroje) a Bill Gates, školní léta. Nedatováno

Paul Allen a Bill Gates, zakladatelé společnosti Microsoft, se poprvé setkali jako teenageři koncem 60. let na Lakeside School v Seattlu. Gates tehdy chodil do osmé třídy, Allen byl o dvě třídy výše. Byla to právě láska k počítačům a programování, co je spojila dohromady.

"Naše škola, Lakeside, uspořádala výprodej a výtěžek použila na nákup počítačového terminálu. Byli jsme tím posedlí," citoval Gatese server CNBC. Počítačové terminály tehdy nebyly tak rozšířené a jejich použití bylo proto drahé - podle Gatese 40 dolarů za hodinu. "Jediný způsob, jak získat počítačový čas, bylo využít chybu v systému," přiznal před pár lety Gates.

Za to byli také oba mladí nadšenci zatčeni. Jejich rebelie však vedla i k prvnímu partnerství. Se společností vyrábějící počítačové terminály se Gates a Allen dohodli na bezplatném používání počítačů, pokud budou identifikovat a nahlašovat problémy, které odhalí.