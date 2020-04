Na příspěvek 25 000 korun od státu může dosáhnout více lidí. Výbor rozšíření podpořil

Na jednorázový příspěvek 25 000 korun od státu určený osobám samostatně výdělečně činným, by mohlo dosáhnout víc lidí, než vláda původně navrhla. Sněmovní rozpočtový výbor v pondělí na návrh ministerstva financí doporučil rozšířit podmínky pro získání tohoto takzvaného kompenzačního bonusu například na podnikající studenty do 26 let.

Příspěvek je určen především živnostníkům, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Zaměstnanců se příspěvek týkat nebude. Žádosti se budou podávat finančním úřadům.

Na příspěvek by měli dosáhnout lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. Nově by mohli podle dnešního doporučení výboru o peníze žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho budou mít nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat budou moci i podnikající invalidní a starobní důchodci.

Na přípravě pozměňovacího návrhu, který formálně předložili předsedkyně výboru Miloslava Vostrá (KSČM) a poslanec ANO Jan Volný, spolupracovalo ministerstvo financí například s Asociací malých a středních podnikatelů, se Svazem obchodu a cestovního ruchu a s představitelem Komory daňových poradců Tomášem Hajduškem.

Původní návrh vyžadoval, aby živnostníci doložili meziroční pokles tržeb za první čtvrtletí minimálně o deset procent. Další podmínkou byly loňské minimální hrubé příjmy 180 000 korun. Vládní návrh se ale setkal s kritikou opozice i podnikatelů, kteří mu vytýkali, že na něj dosáhne málo lidí.

Občanští demokraté kromě jiného navrhují, aby osoby samostatně výdělečně činné mohly žádat o kompenzační bonus prostřednictvím e-mailu. Mělo by to zabránit tomu, aby ti z nich, kteří nemají třeba datovou schránku, nemuseli chodit osobně na finanční úřady v době koronavirové epidemie. Podle návrhu by jinak bylo možné žádat elektronicky pouze prostřednictvím datové schránky nebo s pomocí elektronického podpisu. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura odhadl, že by na úřady mohlo přijít až půl milionu žadatelů.

Daňový poradce Tomáš Hajdušek upozorňuje na to, že schránku nebo elektronický podpis má jen menší část osob samostatně výdělečně činných. "Ministerstvo financí předpokládá, že o kompenzační bonus požádá 700 000 OSVČ. Přitom datovou schránku má zřízeno pouze cca 180 000 podnikajících osob," uvedl Hajdušek.

ČTK dále řekl, že finanční úřad si může navíc snadno ověřit, zda žadatel uvádí správné číslo svého bankovního účtu, protože čísla jejich bankovních účtů zná. Navíc má přístup i do centrální evidence účtů, kterou podle zákona z roku 2016 spravuje Česká národní banka. Nemělo by se tak stát, že by peníze dostal někdo jiný.

Ministryně financí ale s návrhem nesouhlasila. Podle ní by to finanční správa nemohla zvládnout, pokud by musela všechny účty žadatelů prověřovat. "Tam si každý může napsat, co chce," podotkla. Ministryně také ujistila, že příspěvek od státu je již nyní podle zákona o daních z příjmů osvobozen od daně. Reagovala tak na návrh ODS, která ho chce v zákoně osvobodit od daně.

Pětice poslanců z klubů ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů chce živnostníkům kompenzovat i 80 nebo 100 procent výdajů na nájemné po celou dobu omezení nebo přerušení činnosti. Návrh se týká těch, kterým stát zakázal produkovat nebo je v tom výrazně omezil, popsal jeho spolupředkladatel Miroslav Kalousek (TOP 09).