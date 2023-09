Musk plánuje zpoplatnit všem uživatelům přístup k sociální síti X, dříve Twitteru

Elon Musk hodlá zpoplatnit všem uživatelům přístup k sociální síti X, dříve známé jako Twitter. Podle něj je to jediná možnost jak se zbavit botů a falešných účtů. Majitel Twitteru to podle BBC uvedl v rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Není ale jasné, zda to ze strany miliardáře byla jen poznámka na okraj nebo signál, že je v přípravě takový plán.

"Přecházíme na to, že se za používání systému budou platit malé měsíční poplatky," řekl šéf společností Tesla a SpaceX. Musk se od loňského převzetí Twitteru snaží motivovat uživatele, aby platili za rozšířenou službu, která se nyní nazývá X Premium. Platící uživatelé mohou využívat více funkcí, například mohou psát delší příspěvky a jsou na síti více vidět. Přístup k základním funkcím však mají všichni uživatelé zdarma. Jak podotýká BBC, je očividné, že firma má na zpoplatnění užívání finanční zájem. Musk přesto trvá na tom, že ho chce zavést kvůli botům. Služba X Premium stojí ve Spojených státech v současné době osm dolarů (183 Kč) měsíčně. Cena se liší podle toho, ve které zemi se předplatitel nachází. Nejbohatší člověk na světě uvedl, že nyní hledá pro uživatele levnější možnosti. "Chystáme se přijít s nižší cenou. Chceme, aby to byla jen malá částka," řekl Musk. "Je to na delší diskusi, ale podle mého názoru je to vlastně jediná obrana proti obrovským armádám botů," dodal. Rizikem však je, že zavedením placené brány může X přijít o velkou část svých uživatelů. To by zase mohlo snížit příjmy z reklamy, které v současné době tvoří naprostou většinu příjmů společnosti.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!