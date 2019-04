Světu se přestává dařit, varuje ministerstvo. Zhoršilo odhad růstu české ekonomiky

Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,4 procenta z lednových 2,5 procenta. Důvodem je především zhoršení ekonomického vývoje v zahraničí. Pro příští rok MF nechalo odhad na 2,4 procenta. Loni ekonomika stoupla o 2,9 procenta.

Nejvýznamnějším faktorem ekonomického růstu by letos i příští rok měla být podle ministerstva financí spotřeba domácností. Ta by měla odrážet stále silný růst mezd při velmi nízké nezaměstnanosti. Ke spotřebě by mělo přispět podle úřadu i zvýšení starobních důchodů. Za hlavní nejistotu u odhadovaného vývoje MF označilo odchod Velké Británie z EU, o jehož podobě dosud nebylo rozhodnuto.

Průměrnou míru inflace letos ministerstvo financí očekává 2,3 procenta, tedy vyšší než v lednové prognóze (2,1 procenta). Následně by měla klesnout na 1,6 procenta v roce 2020. Loni byla průměrná inflace 2,1 procenta.

Odhad vývoje kurzu koruny ministerstvo v nové prognóze nezměnilo. Nadále očekává letos průměrný kurz 25,50 koruny za euro a příští rok posílení 25,10 koruny za euro

MF dále zhoršilo odhad vývoje veřejných financí v letošním roce, když snížilo očekávaný přebytek z jednoho procenta HDP na 0,3 procenta HDP.

Tuzemské hospodářství by podle MF mohl nepříznivě ohrozit vývoj v zahraničí i v ČR. Hlavní riziko vývoje v zahraničí představují tendence k růstu protekcionismu, průtahy a nejistota ohledně brexitu, výraznější zpomalení hospodářského růstu v Německu a Číně nebo možná eskalace problémů italského bankovního sektoru.

V případě domácího vývoje je rizikem odhadovaného vývoje zejména vývoj na trhu práce, kde je nedostatek zaměstnanců, a rychlý růst cen nemovitostí. Problémem mohou být také očekávané zásadní strukturální změny v automobilovém průmyslu související s přijatými emisními normami.

Česká národní banka v únorové prognóze zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,9 procenta a pro příští rok na tři procenta. V předchozí prognóze centrální banka počítala letos i příští rok s růstem ekonomiky o 3,3 procenta.

Odhady ministerstva financí (v závorce uvedeny odhady z předchozí lednové predikce):