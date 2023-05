Mimo hlavní sezonu a na kratší dobu. Češi si zájezd neodepřou, úspora ale hraje roli

Češi plánují dovolené i v době vysoké inflace. Oproti minulým rokům ale kvůli úspoře častěji volí zájezdy mimo hlavní sezonu a pečlivěji si vybírají i služby. "Co cenu ovlivňuje v reálném čase, jsou palivové příplatky, děláme ale vše pro to, aby se jednalo o navýšení nepatrné," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz ředitel cestovní kanceláře Blue Style Imed Jeddai. Draze je podle něj hlavně v Evropě.

Loňský rok byl pro velké cestovní kanceláře jedním z nejsilnějších roků vůbec. Čtyři nejsilnější hráči - Blue Style, Čedok, Exim Tours a Fisher - přesáhli rekordní milník 25 miliard korun. Letošní sezona má být podle Jeddaie dalším silným zářezem. "Poučeni právě z loňské silné sezony jsme navýšili kapacity ve všech destinacích, které klientům nabízíme, a udělali jsme opravdu dobře," říká Jeddai.

Skupina "dovolenkových favoritů" se přitom již několik let nemění. Mezi nejoblíbenější destinace patří řecké ostrovy, Turecko, Tunisko, Egypt či Bulharsko. Do popředí se podle Jeddaie ovšem stále častěji dostávají i destinace, kde je možné skloubit relax a aktivity. "Mezi takové destinace patří jednoznačně portugalský ostrov Madeira, řecký ostrov Lefkada, italská Kalábrie, kapverdský Sal, ale také plavba po Nilu nebo okruh Marokem či Ománem," zmiňuje šéf Blue Stylu.

Domácnosti už delší dobu řeší zdražování, a tedy i výrazně šetří. Jak se to projevuje v chuti Čechů jezdit na dovolenou?

Nákupní chování klientů se určitě změnilo. V minulých, tedy covidových letech byla poptávka extrémně kumulovaná ve velmi krátkém čase před odletem na dovolenou. Klienti se báli dlouhodobějšího plánování, což byl důvod velkých problémů některých cestovních kanceláří i agentur. To už teď není pro nákup dovolené tak signifikantní, postupně se ale mění samotné plánování trávení dovolené.

Jak?

V rámci úspory peněz se zvyšuje zájem o pobyt mimo hlavní letní sezonu, která patří především rodinám s dětmi školního věku, více se dbá na kategorizaci (počet hvězdiček - pozn. red.) hotelů a poskytnuté služby, i na délku dovolené.

Dá se říci, že by s finanční situací domácností rostl zájem o dovolenou na splátky?

Zájem je konstantní, nejedná se o výrazně skokové navýšení ani pokles. Produkt samotný je skutečně pouze další možností, jak svoji dovolenou hradit, a volí si ho klienti na základě individuálního rozhodnutí.

A jak se celoevropská inflace, způsobená i válkou na Ukrajině, projevila do letošních cen zájezdů?

V našem segmentu probíhá uzavírání smluv s velkým časovým předstihem. Ceny na aktuální sezonu byly dohodnuty před vypuknutím války. Co cenu ovlivňuje v reálném čase, jsou palivové příplatky, děláme ale vše pro to, aby se jednalo o navýšení nepatrné, pokud k němu již musí dojít. Je také celkem logické, že ceny v souvislosti s inflací a energiemi se budou více projevovat v Evropě než například v destinacích mimo EU.

Česká koruna v současné době výrazně posiluje. Jak odhadujete, že se její vývoj promítne do letních dovolených?

Síla koruny se neprojevuje okamžitě v ceně celého pobytového balíčku, jedná se spíše o útratu na místě nebo výměnu měny nyní, pokud se chystáte do zahraničí později. To má na celkové náklady okamžitý vliv.

Mění se přístup Čechů v nahlížení na podmínky zájezdů? Příkladem může být pojištění zájezdu, možnost storna a podobně…

Světová pandemie koronaviru přesvědčení klientů o potřebě pojištění upevnila. Není to ale tak, že by se předtím nepojišťovali. Tuto velkou krizi ale máme již za sebou a naši klienti z potřeby pojištění, které jim kryje i storno zájezdu, v žádném případě neslevují.

Pokud byste měl popsat typického klienta cestovní kanceláře, kdo to bude?

Nejvíce zastoupenou skupinou jsou rodiny s různě velkými dětmi. Máme ale také velkou skupinu takzvaných "emptynesters", tedy klientů ve věku 40+, jejichž děti již vylétly z rodinného hnízda a oni vyráží objevovat svět sami. Máme rovněž zastoupenou skupinu seniorů, mladých rodin do 30 let, ale také mladých, ještě studujících lidí, kteří si vyráží do letovisek odpočinout například po zkouškách.

Řada Čechů si zvykla plánovat dovolenou spíše po vlastní ose. Loňský rok byl podle dat českých statistiků dokonce rekordní. Sledujete, že by vám ubývalo klientů v souvislosti s tím, jak tento trend sílí?

Naopak. Zažíváme v pořadí již druhou rekordní sezonu. Na základě negativního očekávání ekonomů i situace ve světě jsem očekávali sezonu lehce mírnější, maximálně stejnou, jaká byla minulý rok. Už nyní máme prodáno téměř 80 procent kapacit minulého roku, a to jsme stále před samotnou hlavní sezonou. Poučeni právě z loňské silné sezony jsme navýšili kapacity ve všech destinacích, které klientům nabízíme, a udělali jsme opravdu dobře.

Loni hlásily cestovní kanceláře obrovský zájem a v té souvislosti byla omezená nabídka last minute zájezdů, tedy těch zakoupených na poslední chvíli. Jak je to letos?

Máte pravdu, minulá sezona přesáhla tu "předcovidovou", tedy rok 2019, téměř trojnásobně. V minulém roce byl o dovolené takový zájem, že prostor pro tvorbu nabídky last minute byl velmi omezený. Zájem o ni ale stále trvá. Její výhodou je jednoznačně cena a možnost odletět téměř ze dne na den. Určitý typ cestovatelů má právě tuto volnost rád a naši stálí klienti z nabídky last minute vybírají i v případě, kdy se jedná například o jejich druhou nebo dokonce třetí dovolenou toho roku.

A jak je to naopak s first minute, tedy zájezdy koupenými s větším předstihem?

Každý typ nabídky má své jasné výhody. U first minute se bavíme o nejširším výběru destinací, hotelů i služeb, slevy pro děti i dospělé, nízké záloze a následném postupném financování dovolené nebo možnosti změny zdarma ještě deset dnů před odletem. Za nás mohu potvrdit, že již nyní máme pro tuto sezonu dvakrát více zájemců, než tomu bylo ve stejnou dobu minulou sezonu.

O jaké země je největší zájem? Předpokládám, že jde o stálice, ale sledujete i nějaké "skokany roku"?

Máte pravdu, že takzvané stálice vedou. Jedná se o řecké ostrovy, Turecko, Tunisko, Egypt a Bulharsko.

Nově ale sledujeme velký a stále se zvyšující zájem o destinace, kde je možné kombinovat svůj pobyt s aktivitami, jako jsou výlety za kulturou a historií země nebo vodními sporty. Mezi takové destinace patří jednoznačně portugalský ostrov Madeira, řecký ostrov Lefkada, italská Kalábrie, kapverdský Sal, ale také plavba po Nilu, okruh Marokem nebo Ománem, které pro naše klienty zajišťujeme s česky mluvícím průvodcem.

Začali lidé po covidu nakupovat více online? A jdou za vámi napřímo, nebo častěji využívají prodej přes partnery?

Podíl prodeje na pobočkách se v měsíčních intervalech "přetahuje" o podíl prodejů v onlinu. Oba kanály jsou velmi silné, stejně jako prodej přes naše provizní partnery, tedy cestovní agentury. Mohlo by se zdát, že celosvětová pandemie převedla veškerý provoz i nákup do online, ale spousta našich klientů chodí do poboček ráda.