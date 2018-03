Manažeři se bojí czexitu. Čtvrtina firem by zvažovala odchod ze země, třetina by propouštěla

před 55 minutami

Čtyři z pěti firem žijí v nejistotě, zda Česká republika zůstane členem Evropské unie.

Praha - Nejistota kolem diskusí o vystoupení České republiky z Evropské unie (takzvaný czexit) pronikla do vrstev manažerů firem a investorů. Z březnového průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) vyplynulo, že se takového scénáře obává 78 procent firem.

Z průzkumu, který prováděla komora mezi 150 společnostmi z odvětví služeb, výroby a obchodu (28 procent firem bylo českých, ostatní byly se zahraniční kapitálovou účastí), dále vyplynulo, že pokud by opravdu došlo k odchodu Česka z EU, zvažovala by čtvrtina firem snížení investic v tuzemsku a ještě vyšší podíl firem by dokonce zvažoval jejich přesun jinam (28 procent). Naopak čtyři z deseti firem změny u investic neočekávají.

Firmy tak podle německého ekonoma Clemense Fuesta od politiků požadují jasné "ano" pro setrvání v EU a zdůraznění přínosu členství země v evropském společenství.

Obavy z czexitu rozpoutalo jednání parlamentních stran o obecném referendu. Strach z rozvázání spojenectví s EU v současné chvíli pociťuje 83 procent zahraničních investorů, ale také dvě třetiny dotazovaných českých firem. Nejvíce jsou znepokojeny výrobní podniky nad 250 zaměstnanců.

Rizika případného czexitu vidí firmy především v omezení svobod jednotného evropského trhu, kterého se bojí tři čtvrtiny oslovených podniků. Zavedení cel a daní se obávají dvě třetiny firem a nárůstu byrokracie a poklesu obratu se shodně bojí šest firem z deseti.

Třetina společností má strach také z propouštění zaměstnanců. Největší němečtí investoři přitom v tuzemsku vytváří podle odhadů 150 tisíc pracovních míst. "Czexit nevidíme jako reálnou alternativu, která by něčím zlepšila současné podmínky," říká Milan Šlachta ze společnosti Bosch.

Jörg Mathew, prezident ČNOPK, popisuje případný czexit jako džina, kterého půjde těžko vrátit do lahve. "Nikdo z iniciátorů debaty zatím srozumitelně nevysvětlil, jaký ekonomický, společenský a mezinárodní dopad by czexit pro zemi měl. Přes 80 procent českého zahraničního obchodu se odvíjí s EU. Přístup na evropský vnitřní trh a výhody s tím spojené jsou pro Česko zásadní," prohlásil Mathew.

Podle firem už i samotná debata zemi neprospívá. Firmy v průzkumu požadují, aby se politická reprezentace jasně vyslovila pro dlouhodobé setrvání v EU a odmítla referendum, které by nechalo občany o této otázce rozhodovat. Zároveň vytýkají nevěcný a populistický tón, jakým je diskuse vedena. Politici by měli důrazně vylíčit výhody členství a negativní důsledky případného vystoupení z unie.