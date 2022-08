Čeští "mamánci" jsou pragmatici, ukázal průzkum. Chtějí ušetřit a neřešit domácnost

S rodiči bydlí 12 procent dospělých Čechů, zhruba čtvrtinu tvoří lidé starší 27 let. Výhodu vidí hlavně v úspoře za vlastní bydlení, vadí jim naopak nedostatek soukromí. Pětina lidí - hlavně muži - se přitom bojí, že v takovém případě budou označeni za mamánky, ukázal průzkum banky ČSOB ve spolupráci s agenturou Ipsos mezi více než tisícovkou respondentů.

Mladí lidé si podle průzkumu od života u rodičů nejčastěji slibují to, že si efektivněji ušetří na vlastní bydlení. Menší část respondentů ale v průzkumu přiznává, že ušetřené peníze utratí za zábavu a jiné volnočasové aktivity.

"Třicet procent lidí říká, že rodina je pro ně důležitá a chtějí jí být nablízku. Nejčastěji takto odpovídá nejmladší věková skupina do 26 let. Stejná část lidí uvádí, že takto žije proto, aby se o stárnoucí rodiče mohla starat. S přibývajícím věkem se četnost takových odpovědí zvyšuje," uvádí dále průzkum. "Čtvrtina respondentů pak vidí největší benefit v tom, že se nemusí zabývat chodem vlastní domácnosti," doplňuje.

Oproti tomu dvě třetiny respondentů - z nichž největší část tvoří lidé ve věku 27 až 35 let - uvedly, že jim u rodičů vadí nedostatek vlastního prostoru. Čtyřem z deseti odpovídajících vadí, že by jim rodiče mluvili do života a předávali nevyžádané rady. Pocit závislosti a nesamostatnosti označilo za negativum 27 procent lidí, nejvíce nejmladší věková skupina do 26 let.

Z průzkumu také vyplývá i to, že téměř pětina lidí žijících s rodiči se nejvíce bojí nálepky "mamánek". Tato obava je výraznější mezi muži, kterým se rovněž častěji nezamlouvá ani to, když se o nich říká, že bydlí v "mamahotelu".

Trend "boomerangových dětí"

Britský server BBC letos ve světě zmapoval podobný trend - a to takzvaných "boomerangových dětí". Tito mladí lidé jsou ale specifičtí tím, že se od rodičů odstěhovali a po určité době se domů zase vrátili.

Se vzrůstajícími životními náklady se podle průzkumů počet takových lidí v některých zemích dál zvyšuje. Například podle amerického think-thanku Pew Research žije s rodiči nejvíce mladých od Velké hospodářské krize ve třicátých letech. V červenci 2020 jich bylo ve Spojených státech celkem 52 procent.

Boomerangových dětí podle BBC přibývalo celou uplynulou dekádu, vše ovšem ještě urychlila pandemie koronaviru. Pro většinu z nich se přesto jedná o přechodné období - ať už pár měsíců, nebo let -, ve které mohou naspořit peníze a začínat kariéru. V zemích, kde není vysoké školství zdarma, jsou totiž absolventi univerzit často zatíženi vysokými studentskými úvěry. Pořídit si tak vlastní bydlení bývá ještě komplikovanější.