HN: Mall Group zvažuje vstup na burzu, v úvahu připadá Praha i Amsterdam

Společnost Mall Group, která provozuje internetový obchod Mall.cz, by mohla vstoupit na burzu. Tvrdí to zdroje, na které se odvolává specializovaný server Mergermarket. Investiční skupiny PPF, EC Investments a Rockaway zvažují, že prodají část svých podílů ve firmě, úplný odchod z podniku ale v plánu nemají, píše se ve zprávě, na kterou v neděli upozornily Hospodářské noviny (HN).

Uvedení akcionáři uvažují o primární veřejné nabídce (IPO) Mall Group, která by celý podnik ocenila na 1,5 až dvě miliardy eur (39,5 až 52,7 miliardy Kč). Vstup na burzu pravděpodobně zorganizuje americká investiční banka JP Morgan, tvrdí zdroje webu Mergermarket, na který se odkazují HN.

Podle informací HN jsou přípravy na IPO Mallu teprve ve velmi rané fázi a současní vlastníci zvažují i jiné cesty, například prodej podílu ve skupině přímo vybranému zájemci. Web Mergermarket napsal, že Kellner, Křetínský, Tkáč a Rockaway by prodávali své vlastní akcie, aniž by to znamenalo jejich úplný odchod.

Pokud ale bude jejich volbou nabídka akcií na burze, pak v úvahu připadá některá z významných burz v západní Evropě, pravděpodobně Amsterdam. Zvažují ale i pražskou burzu a loni se v této souvislosti také hovořilo o burze ve Varšavě.

Skupinu e-shopů Mall Group vlastní skupina PPF, podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč a investiční skupina Rockaway Capital. Vedle Mall.cz do skupiny patří například specializované obchody CZC.cz, Košík.cz, Proděti, BigBrands a Rozbaleno. Tržby obchodů Mall.cz byly předloni 7,2 miliardy korun, celá Mall Group utržila tehdy zhruba 18 miliard Kč.

"Spekulace ze zásady nekomentujeme, a proto se nebudeme vyjadřovat ani k této," řekl HN šéf komunikace Rockaway Pavel Kalouš. Jitka Tkadlecová, mluvčí PPF, také řekla, že spekulace nebude komentovat. Křetínského mluvčího Daniela Častvaje se HN nepodařilo zastihnout.