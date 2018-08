Lidé z Horoměřic se zatím stěhovat nemusí, Ústavní soud jim přiznal odklad

Ústavní soud řekl, že lidé nemusejí vyklízet byty v Horoměřicích u Prahy. Zdůraznil ale, že nepředjímá výsledek řízení v kauze H-systému, lidé tak o své domy stále mohou přijít.

Brno - Lidé z družstva Svatopluk zatím nemusejí vyklidit byty v Horoměřicích u Prahy. Ústavní soud odložil vykonatelnost červencového rozhodnutí Nejvyššího soudu do doby, než kauzu z podnětu družstva sám přezkoumá. Usnesení zpřístupnil na svém webu. Zdůraznil, že odkladem vykonatelnosti nepředjímá výsledek řízení, jen chce zabránit nevratným následkům.

"Je to skvělé, to jsem rád. Dostali jsme čas. Zároveň je nyní dostatek času na to, aby se s tím Ústavní soud seznámil. Jedině, když se s tím případem seznámí, tak bude moct kvalifikovaně rozhodnout. Není to jednoduchá věc, ten případ je strašně komplikovaný," řekl Martin Junek z družstva Svatopluk.

Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalé stavební firmy H-System. Domky sami dostavěli, neměli ale souhlas konkurzního soudu.

Nejvyšší soud tak v červenci rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. Nejvyšší soud tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta, který má právo zpeněžit nemovitosti spadající do konkurzní podstaty ve prospěch všech věřitelů. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Termín vystěhování určený Nejvyšším soudem byl do čtvrtka 23. srpna.

Monsport sice avizoval, že nikoho do vyřešení případu vystěhovávat nebude, členové Svatopluku ale chtěli mít jistotu, proto požádali Ústavní soud o odklad vykonatelnosti.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.