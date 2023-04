Lidé si vzali nejvíce hypoték od poloviny loňska. Úroky potřetí v řadě mírně klesly

Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 12,6 miliardy korun, což je proti únoru nárůst o 60 procent. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování třetí měsíc za sebou klesla, a to z únorových 5,9 na 5,86 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Objem i počet poskytnutých hypoték se tak v březnu dostal na nejvyšší úroveň od poloviny loňského roku, kdy trh začal znatelně ochlazovat. Ačkoli březnová aktivita na hypotečním trhu bývá proti únoru pravidelně příznivější, letošní nárůst byl podle Hypomonitoru jasně nad běžnou sezonností a naznačuje, že se fungování trhu začíná zlepšovat. Související Akční slevy u bank skončily. Úroky u hypoték znovu zamířily nahoru, ukazuje analýza Přesto byl ale březnový objem hypoték zhruba poloviční proti průměru roku 2020. "Po několika slabších měsících na začátku letošního roku jsme v březnu zaznamenali rostoucí poptávku po úvěrech, zejména ve financování řešení energetických úspor. Očekáváme, že tento faktor bude hrát v oblasti poskytovaných úvěrů domácnostem důležitou roli i po zbytek letošního roku," uvedl předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny Pavel Čejka. Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v březnu dosáhl 10,3 miliardy Kč po únorových 6,5 miliardy Kč a dostal se rovněž na nejvyšší úroveň od června minulého roku. Objem refinancovaných úvěrů, a to interně i z jiné instituce, činil 2,3 miliardy Kč, o miliardu více než v únoru. "Hypoteční trh v březnu zaznamenal citelné oživení. Řada domácností patrně usoudila, že prostředí vysokých sazeb s námi bude delší dobu a nevyplatí se tak na výraznější snížení hypotečních sazeb čekat," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. "Určitý impulz pak mohly přinést také postupně klesající ceny nemovitostí, které podle dat z katastru nemovitostí pokračovaly v březnu v mírném poklesu a ve srovnání s vrcholem z poloviny loňského roku jsou již v některých regionech o více než dvacet procent nižší," dodal. Po šoku, který zasáhl celý svět a na domácí půdě zmrazil realitní i hypoteční trh, přichází podle finančního poradce společnosti 4fin Davida Krůty drobné oživení. To je patrné nejen na číslech, ale i na poptávce klientů. Toto oživení přisoudil dvěma hlavním důvodům, a to klesající nabídkové ceně nemovitostí a procitnutí kupujících, že se situace hned tak nevrátí na původní úroveň nízkých sazeb. Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v březnu je nejnižší od října minulého roku, stále se však nachází na nejvyšších úrovních za posledních dvacet let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovala na obdobně vysokých hodnotách. Tyto sazby na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv. Průměrná hypotéka v březnu druhý měsíc za sebou vzrostla a dostala se na úroveň 2,95 milionu korun, což je nejvyšší úroveň od července minulého roku, kdy se pohybovala nad třemi miliony korun. S přísnějšími pravidly ze strany České národní banky a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž musely některé domácnosti zamýšlenou výši hypotéky snížit. Nejvyšší průměrná hypotéka byla v listopadu 2021, kdy činila 3,46 milionu korun.

