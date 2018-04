České dráhy rozšiřují přepravu kol na další spoje, nabízejí pro ně i celodenní jízdenku za 99 korun

před 29 minutami

Vedle běžných spojů posílí ČD i nabídku cyklovlaků. Přepravu bicyklů posilují také soukromí dopravci Leo Express, RegioJet a Arriva.

Praha - Počet spojů Českých drah (ČD) s rozšířenou přepravou jízdních kol se letos zvýšil o 150 vlaků na téměř 7000 spojů denně.

Cena za přepravu jízdního kola, která závisí na ujeté vzdálenosti, zůstala u ČD stejná jako loni a pohybuje se od 30 do 75 korun. Pro neomezené cestování nabízejí ČD celodenní jízdenku za 99 korun.

"Kola přepravujeme prakticky ve všech vlacích, i v malých motoráčcích, kam se vejdou dvě až tři kola, a proto v jízdních řádech nejsou speciálně označené," uvedl člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu Michal Štěpán.

Ve vlacích ČD je z celkového počtu 7000 spojů v celkem 782 vlacích možné využít úschovu kola během přepravy, v ostatních vlacích je přeprava kola umožněna formou spoluzavazadla.

Vedle běžných spojů rozšiřují ČD nabídku cyklovlaků. Budou mířit mimo jiné z Prahy do Slaného nebo pohoří Brdy, na jižní Moravě z Brna do Znojma nebo do okolí řeky Ohře.

Přepravu bicyklů posilují na svých linkách také soukromí dopravci Leo Express, RegioJet a Arriva.

Leo Express letos zahájil přepravu kol 1. dubna. Podle mluvčího společnosti Emila Sedlaříka Leo Express nabízí přepravu kol ve vlacích i autobusech za jednotnou cenu 49 korun, a to bez ohledu na ujetou vzdálenost, přičemž cestující mohou na jednu jízdenku přepravu kombinovat i mezi vlakem a autobusy dopravce.

Letos podle Sedlaříka společnost očekává minimálně 3 000 přepravených kol, což je téměř dvojnásobek loňské přepravy. Vzhledem k rostoucí poptávce plánuje dopravce navýšit kapacitu vybraných spojů, například do ukrajinského Lvova.

RegioJet přepravuje jízdní kola po celý rok ve svých dálkových vlacích v České republice a na Slovensku ve vozech nejnižší třídy low-cost. Zákazníci si zde mohou k rezervaci jízdenky zdarma rezervovat také přepravu jízdního kola.

Bicykly se přepravují na stojanu pro přepravu kol na představku vozu. V autobusech dopravce, kde je přeprava zpoplatněna, jsou jízdní kola přepravována jako spoluzavazadlo v zavazadlovém prostoru. Cestující tak musí kolo před cestou složit a zajistit převázáním.

Arriva podle mluvčího Romana Herdena nabízí na svých spojích z Prahy do Nitry vždy deset míst pro přepravu kola. Vzhledem ke zvýšenému zájmu přidá dopravce na této trati druhou jednotku. Přepravu kol dopravce nabízí také ve vlacích z Prahy do Benešova.