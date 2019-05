Kvůli péči mají nízký příjem. Důchod by mohli mít z průměrné mzdy, souhlasí komise

U lidí, kteří kvůli péči o blízké mají nízký příjem a měli by i nízký důchod, by se penze za dobu opatrování v budoucnu mohla případně vypočítávat z průměrné mzdy. Na návrhu na zavedení takzvaného fiktivního vyměřovacího základu je v důchodové komisi shoda a dostane ho k projednání vedení vládní koalice. Novinářům to po jednání komise řekly její předsedkyně Danuše Nerudová a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ministerstvo rozpracuje i další dva návrhy, a to sdílení vyměřovacího základu partnerů a prodloužení vyloučené doby za péči o dítě.

"Pečující osoby mají kvůli péči nízký příjem. Jedná se o to, aby kvůli té péči neměly nízký důchod. Je to věc, kterou ponesu na koaliční radu. Předpokládám, že bychom o tom měli mluvit v průběhu měsíce května," uvedla Maláčová.

Podle ní by v koalici mohla být na opatření shoda. Šéfka sněmovního sociálního výboru a zástupkyně ANO v komisi Radka Maxová řekla, že návrh podporuje. Ministryně podotkla, že "pozitivní stanovisko" měla i místopředsedkyně komise Marie Bílková z ministerstva financí. Podle Maláčové se bude ještě diskutovat o tom, jestli základ pečujícího bude týkat péče pro lidi, co se starají o dítě, seniora, nebo postiženého. "Vyměřovací základ by se měl odvíjet od průměrné mzdy," dodala šéfka resortu práce.

Ženy pobírají ve stáří méně než muži. Na konci prvního čtvrtletí podle údajů České správy sociálního zabezpečení průměrný důchod seniora činil 14 697 korun a seniorky 12 182 korun. Podle analýzy ministerstva práce za třetinu rozdílu může to, že ženy odcházejí podle počtu vychovaných dětí do důchodu dřív. Odpracují tak méně let a odvedou menší částku. Ze dvou třetin jsou pak na vině nižší výdělky žen. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži. Důvodem bývá právě péče o děti či stárnoucí rodiče.

Komise jednala i o prodloužení takzvané vyloučené doby za péči o dítě. Komise jednala i o prodloužení takzvané vyloučené doby za péči o dítě do jeho devíti let. Nyní je to do čtyř let. Podle některých členů komise by změna usnadnila rodičům návrat do práce.

Ministerstvo práce bude podle Nerudové rozpracovávat také další návrh, že by důchod mohli partneři dobrovolně sdílet. Zatím není jasné, jestli by se při stanovení výše penze podělili o vyměřovací základ z odvodů, nebo o odpracovanou dobu. Resort má varianty teď propočítat. "Celkový dopad na vyrovnání důchodů nicméně není až tak veliký, jak jsme předpokládali. Bude to v řádu asi stokorun," řekla Maxová.

Komise pro spravedlivé důchody, v níž jsou čtyři desítky poslanců, senátorů, úředníků, expertů a zástupců odborů, zaměstnavatelů či seniorů, se sešla potřetí. Podle některých politiků tento model jednání není příliš funkční. "Čím dál tím více mám pocit, že formát nebyl vytvořen úplně dobře. Opravdu 44 lidí na řešení důchodové reformy - to není úplně vhodné. Diskuse je neuchopitelná, témata se nastřelují, jak si někdo vezme slovo," řekl po jednání poslanec ODS Jan Bauer. Podle něj se navíc řeší "kosmetické věci". Hlavně o udržitelnosti důchodového systému a jeho příjmech chtějí jednat i další opoziční strany.

Nerudová odhaduje, že by se téma příjmů mohlo dostat do programu jednání na podzim. Formát komise považuje "za vhodný a výhodný". Účast politiků a expertů podle předsedkyně umožňuje "zasadit odborné řešení do politického kontextu". Maláčová nesouhlasí s tím, že by komise řešila marginálie. Podle ní model funguje, když se po třech jednáních už rýsují řešení.

Příští zasedání by se mělo konat 24. května. Komise by se měla podrobněji zabývat prodloužením vyloučené doby, dřívějším důchodem pro náročné profese a spořením ve třetím pilíři. Věnovat by se mohla i asignacím odvodů a navýšením penzí důchodkyň.