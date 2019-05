EU není žádná dojná kráva na peníze, vzkázal místopředseda Evropské komise

Evropská unie není stroj na peníze ani dojná kráva. Ve Varšavě to ve středu řekl místopředseda Evropské komise (EK) Jyrki Katainen. Prohlásil také, že od Polska očekává výraznější příspěvek k budoucnosti Evropy. V polském hlavním městě se konají oslavy k 15. výročí vstupu Polska, České republiky a dalších osmi zemí převážně střední a východní Evropy do Evropské unie.

Katainen také podle agentury Reuters upozornil, že největší hrozbou pro Evropu jsou politici, kteří si myslí, že liberální demokracie je překonaný koncept. Polsku tento finský politik vzkázal, že pokud členská země EU zpochybňuje principy právního státu nebo liberální demokracie, automaticky to vede k oslabení její pozice v evropské osmadvacítce.

V Polsku, které je největším čistým příjemcem evropských dotací, od roku 2015 vládne euroskeptická strana Právo a spravedlnost (PiS). Za poslední roky tato strana ovládla klíčové instituce v zemi, včetně nejdůležitějších justičních orgánů, centrální banky nebo veřejnoprávních médií.

Evropská komise proti Varšavě vede řízení na základě článku 7 Lisabonské smlouvy kvůli možnému ohrožení principů právního státu a podle Katainena to k žádným změnám v Polsku nevedlo. Brusel kritizuje vládu PiS zejména kvůli reformě justice.

Ačkoliv má Polsko stejně jako Česko povinnost přijmout euro, dlouhodobě to odmítá. Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński, který je považován za nejmocnějšího politika v Polsku, o minulém víkendu zopakoval, že přijetí jednotné evropské měny by poškodilo polskou ekonomiku a s tím i životní úroveň obyvatel. Katainen dnes ale Polsko pochválil coby "fiskálně rozumnou zemi" a dodal, že z členství v eurozóně by podle něho významně profitovalo.

Strana PiS se tento měsíc bude ucházet o přízeň lidí ve volbách do Evropského parlamentu (EP), na podzim pak v parlamentních volbách v Polsku. Vláda před časem slíbila výrazné zvýšení veřejných výdajů, které se má soustředit na podporu rodin s dětmi, důchody a dopravní infrastrukturu.