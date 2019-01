Kladenská huť Poldi se bude dražit už po páté

Huť Poldi mohou zájemci vydražit na webu OK dražby. | Foto: Ludvík Hradilek

Kladenská huť Poldi má jít dnes znovu do dražby. Je to už popáté, z toho podruhé jde o elektronickou dražbu. Vyvolávací cena byla snížena, činí 140 milionů korun, což je oproti poslední dražbě o 20 milionů korun méně.

Podmínkou účasti v dražbě je složení jistoty 90 milionů korun. Počet zájemců zatím dražební společnost nezveřejnila.

"Teď nemohu sdělit, jestli je do dražby někdo přihlášený," řekl ve čtvrtek jednatel společnosti OK dražby Petr Sefzig. Informaci poskytne po zahájení dražby v 10:00. Společnost OK dražby je zprostředkovatelem dražby.

První tři dražby společnosti byly zmařeny, když firmy, které podnik vydražily, nezaplatily. Neúspěšná byla i listopadová, první elektronická dražba, která měla oproti těm dřívějším nastavené přísnější podmínky.

I v případě aktuální druhé elektronické dražby platí, že jistota může být využita jako náhrada škody, například, kdyby se Poldi vydražila v další dražbě za nižší částku než dnes.

Nastavené podmínky by měly zajistit, aby se do ní přihlásili skutečně jen zájemci schopní částku, kterou v dražbě slíbí zaplatit.