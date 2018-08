Kladenská Poldi půjde potřetí do dražby, následovat může i přísnější exekuční varianta

Po dvou předchozích dražbách vydražitelé nezaplatili. Insolvenční správce navrhuje přistoupit k přísnější exekuční dražbě.

Kladno - Kladenská huť Poldi půjde potřetí do dražby. Po dvou předchozích vydražitelé nezaplatili. Po třetím neúspěšném pokusu o běžné vydražení by následovala přísnější exekuční dražba. Rozhodli tak v úterý zajištění věřitelé i věřitelský výbor. Informovala o tom advokátní kancelář Žižlavský, která je insolvenčním správcem kladenské huti. Podnik je nyní v konkurzu.

Na jednání věřitelského výboru insolvenční správce Michal Žižlavský navrhoval přistoupit k přísnější exekuční dražbě. Věřitelé naproti tomu požadovali, aby se dražba zopakovala ještě jednou za stejných podmínek. "Bylo tedy schváleno kompromisní řešení, kdy proběhne ještě jedna opakovaná dražba za stejných podmínek jako ty předchozí. Zároveň bylo odsouhlaseno, že pokud nevyjde dražba ani napotřetí, přistoupí se rovnou k přísnější exekuční dražbě," uvedla advokátní kancelář.

Rozdíl mezi běžnou a exekuční dražbou je v sumách, o které vydražitel přijde, pokud nakonec nezaplatí. "Exekuční dražba umožňuje nastavit vyšší dražební jistotu, která také může propadnout, na rozdíl od běžné dražby, kde sice dražební jistota je, ale celá nepropadá," popsal rozdíl Žižlavský.

U běžné dražby zájemce skládá podle Žižlavského dražební jistotu maximálně 17 milionů korun, a pokud dražbu zmaří, je možné z jistoty vzít pouze náklady zmařené dražby, které se pohybují v řádu jednotek milionů korun. Předchozím dvěma uchazečům o Poldi, kteří dražbu vyhráli, ale za huť nakonec nezaplatili, tak propadlo dohromady zhruba sedm milionů korun. Insolvenční správce tak v úterý navrhoval dražební jistotu na úrovni desítek milionů korun, která by v případě zmaření dražby propadla celá. Takové by byly podmínky exekuční dražby, pokud by selhal i třetí pokus o prodej Poldi.

Firmy Poldi a Poldi Trade byly poprvé vydraženy letos v dubnu za 261 milionů Kč, vydražitel Compagnia del mediterraneo Steel ale sumu včas nezaplatil. Podobná situace se opakovala po červnové dražbě, jejímž vítězem se stal podnikatel Jindřich Vlček a jeho společnost Warhols Hold. Částku 251 milionů korun ale ve stanovené lhůtě 30 dnů také nezaplatil.

Podle obchodního rejstříku společnost Poldi dosud patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Fungování před lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek milionů korun. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd i o několik měsíců. Loni byl provoz podniku většinou zastavený.

Soud loni v březnu povolil reorganizaci firmy, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade ještě donedávna pracovalo 150 lidí.

