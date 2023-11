Kdo nemá přidanou hodnotu, nepřežije. Česko-německá komora ocenila perspektivní firmy

Martin Petříček, týdeník Ekonom

Ekonomika stagnuje a firmy hledají, na kterou cestu do budoucna vsadit. Evropa - i Česko - věří, že v době, kdy přestávají platit staré byznysové vzorce, se růst podaří restartovat pomocí transformace ekonomik. A to hlavně sázkou na vysokou přidanou hodnotu a nové trendy. Česko-německá obchodní a průmyslová komora poprvé ocenila tuzemské firmy do pěti set zaměstnanců, které se touto cestou vydaly.

Firmy soutěžily ve třech kategoriích, které se týkaly energetické efektivity, digitalizace a inovace, a také udržitelného rozvoje lidských zdrojů. Vítězem v kategorii Energetická efektivita se stala kyjovská firma myco, která se soustředí na nahrazování plastových obalů biokompozitním materiálem z průmyslového odpadu a mycelia hub. A to zcela bez chemikálií. Odborná porota, která všechny přihlášené projekty hodnotila, vedle inovativní myšlenky ocenila i obchodní model společnosti založený na oběhovém hospodářství a snahu zavést jej v širokém měřítku. Spotřeba energie na výrobu je ve srovnání s jinými materiály - tedy hlavně plastem - výrazně nižší. Související Po zlevnění elektřiny přijde znovu růst cen. Nevyhnutelný krok, tvrdí experti Nejvyšší počet firem se přihlásil do kategorie Digitalizace & Inovace, což odráží zájem firem o tuto oblast. Nezajímají se o ni pouze výrobní firmy. Cenu proto získaly hned dvě společnosti z různých oblastí. Ocenění získala ostravská firma Biohealing, kde vyvinuli řadu léčivých přípravků regenerativní medicíny založených na biologickém původu z lidské placenty. Tyto produkty znovu vytvářejí nebo nahrazují funkci původních tkání a hojí chronické rány. Druhým vítězem této kategorie je brněnský designér čipů Codasip. V rekordně krátké době se Codasip z malého hardwarového startupu stal strategickou evropskou firmou, reagující na aktuální a budoucí potřeby trhu. Vzhledem k dalším snahám o digitalizaci bude zájem o čipy dál růst, Česko i Evropa se snaží, aby se vývoj i výroba čipů ve větší míře přesunula z Asie a odehrávala se přímo na starém kontinentu. Český design čipů přitom vychází z vědecké práce a postupně byl přetaven do obchodního modelu. Ocenění v kategorii Udržitelný rozvoj lidských zdrojů získala rousínovská firma Dřevodílo. Každý rok rozdávají mladým truhlářům stipendia a kufry plné nářadí, sponzorují soutěž Mistrovství ČR truhlářů a spolupracují s místními odbornými školami. Zkrátka přispívají k rozvoji lidských zdrojů v oblasti řemesel jako málokdo jiný. "Nejde jen o vlastní zaměstnance, ale o budoucnost vzdělávání a řemesla," říká člen poroty a finanční ředitel společnosti Siemens Česká republika Jens Franke. Speciální Cenu delegace Bavorského hospodářství v ČR si odnesla firma Aimtec. Roman Žák a Jaroslav Follprecht rozpoznali potenciál digitalizace mnohem dříve než většina ostatních. A ocenění Německá investice v ČR získala firma SUSPA, která působí v mnoha odvětvích, například v automobilovém průmyslu, a je jedním z největších poskytovatelů vývojových a systémových řešení pro zvedání, spouštění, naklápění a tlumení. Porota ocenila její investice do udržitelného zásobování obnovitelnou energií v českém závodě. Vítězové budou mít možnost navštívit Dům německého hospodářství v Berlíně a příležitost setkat se s významnými osobnostmi německého hospodářství. Dále získají podporu při expanzi na německý trh. "Za inovativní postupy jsme ocenili firmy, které vytvářejí onu přidanou hodnotu nejen pro česko-německé, ale i pro celé evropské hospodářství," říká výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

