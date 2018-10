Nová kalkulačka věku odchodu do důchodu: zjistěte, za kolik let vás čeká penze

Pryč je doba, kdy ženy chodily do důchodu v pětapadesáti letech a muži na prahu šedesátky. Od roku 1995 se věková hranice odchodu do penze pravidelně zvyšuje o pár měsíců. A to až tak, že lidé narození po roce 1971, ať už se jedná o ženy nebo o muže, dosáhnou důchodového věku v pětašedesáti letech.

Zatím jde o strop, který se ale v budoucnu může ještě posunout. O růstu důchodového věku mají totiž rozhodovat budoucí vlády na základě demografických prognóz, které úřady připraví v letech, které končí číslovkou 4 a 9. Tedy už příští rok. Češi mají strávit v penzi čtvrtinu života.

Jaké dokumenty potřebuji

Lidé, kteří se chystají do důchodu v následujícím roce mohou žádost na okresní správu sociálního zabezpečení podat už čtyři měsíce dopředu. Ale pozor: lepší je o důchod požádat až v novém roce. Je to kvůli posunutí redukčních hranic směrem nahoru finančně výhodnější.

Co všechno musíte k žádosti předložit, se dočtete v Příručce budoucího důchodce, kterou lze stáhnout z internetových stránek České správy sociálního zabezpečení nebo o ní požádejte na jakékoli pobočce sociální správy.

Jen potřebný věk k přiznání penze nestačí

Věk ale není to jediné, co určuje váš nárok na penzi. Musíte být ještě určité roky pojištěni. Příští rok bude nutné doložit 35 let pojištění, jinak na důchod zapomeňte. Do této doby se ale započítává i takzvaná náhradní doba pojištění. Je to období života, ve kterém jste se věnovali péči o dítě, někteří studiu, jiní byli na vojně nebo se starali o bezmocnou osobu.

Nikde není psáno, že do penze musíte odejít v den, kdy dosáhnete tabulkového věku. Zaměstnavatel vám výpověď rozhodně dát nemůže. Takže pokud chcete, pracujte dál, důchod se vám díky tomu v budoucnu ještě zvýší.

Pakliže ale už máte práce dost, můžete dokonce odejít do penze předčasně. Až tři roky před řádným termínem. Ale musíte počítat s tím, že se vám kvůli tomu měsíční dávky sníží.

Přehled o počtu odpracovaných let lze získat:

jednoduše klasickým dopisem, ze kterého je patrné, že žádáte o výpis evidovaných dob důchodového pojištění. Musí v něm uvést jméno, příjmení, případně rodné příjmení, rodné číslo a adresu. Lze také poslat už vyplněný tiskopis nazvaný Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Ten si stáhnete na webových stránkách ČSSZ.

přes datovou schránku prostřednictvím informačního systému do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3

online prostřednictvím ePortálu ČSSZ na adrese: eportal.cssz.cz, konkrétně služba "Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění" v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.czystému.

Náhradní doby pojištění aneb co se vám započítá do odpracovaných let

Jde o období, v němž člověk sice neodvádí žádné pojistné, přesto se mu doba započítává do let potřebných k získání starobního důchodu. Jde o: