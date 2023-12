Konec čekání na úřadu. O penze je možné žádat on-line, oznámil Jurečka

Žádosti o starobní, invalidní i pozůstalostní důchody je možné podávat on-line. Není tak nutné chodit do poboček sociální správy, řekl toto pondělí ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pro přihlášení do formuláře je potřeba elektronická identita, například ta bankovní. Pokud mají žadatelé evidenci odpracované doby a důchodových odvodů kompletní, vyplňování by mělo zabrat jen několik minut.

"Je to obrovský posun v tom, že jakoukoliv žádost o jakýkoliv typ důchodu bude moci klient vyřídit z domova i ze zahraničí přes internet, pokud se tak rozhodne," uvedl Jurečka. Podle něj bylo cílem připravit uživatelsky přívětivou a intuitivní aplikaci. Řada údajů je předem vyplněná. Je možné vypisování přerušit, údaje uložit a pokračovat později. Dají se případně nahrát potřebné chybějící dokumenty a doklady. Zájemci mohou získat také on-line poradenství. Vyplňováním je přes internetovou platformu Teams provedou úředníci. V prosinci chce sociální správa službu testovat, poté ji zavede plošně. "Je to služba, kterou v rámci státní správy nikdo nedělá. Je to nejen podávání žádostí on-line, ale i on-line poradenství," řekl ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček. Vyzval klienty, aby se nebáli elektronické žádosti a poradenství využívat. Podle Jurečky je zavedení elektronických žádostí o penze součástí unijního procesu a v některých členských zemích EU získali klienti možnost vyřizovat penze elektronicky už dřív. Boháček uvedl, že aplikaci úřad začal chystat loni. Stála celkem 53 milionů korun, z toho 51 milionů korun putovalo z evropských peněz z Národního plánu obnovy a dva miliony korun hradil český rozpočet. Šéf České správy sociálního zabezpečení odhaduje, že by příští rok mohlo pět až deset procent žádostí o důchody dorazit elektronicky. Za úspěch by považoval to, kdyby podíl on-line formulářů příští rok přesáhl deset procent a v následujících letech se pak dostal na polovinu. "Z naší zkušenosti víme, že komunita (žadatelů o penze) mezi sebou velmi intenzivně komunikuje. Pokud bude mít někdo pozitivní zkušenost, je velká pravděpodobnost, že to zkusí další," řekl Boháček. Podle důchodové ročenky dostala České správy sociálního zabezpečení loni celkem 249 500 žádostí o starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. Z toho 144 200 žádostí podali lidé o starobní penzi.

