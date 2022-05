Japonsko podpoří firmy, které přijmou Ukrajince. Za každého běžence jim dá sto tisíc

Japonsko zavede pobídky pro podniky, které zaměstnají ukrajinské utečence. Na jednoho zaměstnance firma může získat až 600 tisíc jenů (109 tisíc korun). Podle agentury Kjódó to oznámilo japonské ministerstvo práce. Opatření vstoupí v platnost v pondělí, peníze vláda uvolní z existujících grantových programů.

Ukrajinští uprchlíci ve věku do 65 let budou zahrnuti do systému pobídek a grantů pro zaměstnávání starších lidí, jednotlivců se zdravotním postižením a svobodných matek. Granty platné po dobu jednoho roku budou činit 600 tisíc jenů pro malé a střední podniky a 500 tisíc jenů pro velké společnosti.

Podle předběžných údajů, které v pátek zveřejnila japonská migrační agentura, vstoupilo do země do středy 1055 osob evakuovaných z Ukrajiny kvůli válce s Ruskem. Z nich je 647 ve věku od 18 do 60 let a 752 má druh víza, které jim umožňuje pracovat po dobu až jednoho roku. Dalších 211 má víza pro krátkodobý pobyt, která jim umožňují zůstat v Japonsku po dobu 90 dnů po příletu - ta mohou být později převedena na roční víza stejná, jaká už má první skupina.

Japonská vláda stejně jako mnohé další země přijala sankce proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Japonsko je zemí, která se jinak brání přistěhovalectví, tento svůj postoj ale postupně přehodnocuje kvůli nízké porodnosti a stárnutí obyvatelstva.