Jaderný obr na Vysočině. Francouzi ukázali, jak by vypadaly Dukovany v jejich režii

O servis letounů L-159 se české armádě bude nadále starat jejich výrobce Aero Vodochody. Do roku 2029 firmě ministerstvo obrany zaplatí asi 2,3 miliardy korun bez DPH, informoval vládu resort. "Pozáruční servis je nezbytný pro zajištění nepřetržitého výcviku pilotů a k podstatnému zvýšení jejich bezpečnosti při výcviku nebo v bojových podmínkách," uvedlo ministerstvo.

Vláda ve čtvrtek zároveň dostala informaci o nákupu radiostanic a kryptografických prostředků kategorie CCI (Controlled Cryptographic Item). "Zařízení jsou určena do systému taktických radiových komunikací pro velení a řízení Armády ČR," uvedlo ministerstvo. Stát budou asi 1,2 miliardy korun bez DPH a pořízeny budou prostřednictvím americké vlády a jejího programu Foreign Military Sales. Ministerstvo poznamenalo, že jde o jediný možný způsob pořízení vojenského materiálu z USA. "Pořizované radiostanice a kryptografické prostředky zabezpečí hlasové a širokopásmové datové spojení jednotek při různých činnostech jak v zahraničních operacích, tak na území Česka," dodalo ministerstvo.

Další zakázkou, se kterou byla vláda seznámena, je zpracování projektové dokumentace na nový administrativně-technický areál, kde bude možné zpracovávat citlivé informace až do stupně utajení v kategorii přísně tajné. Jeho cena bude 140,5 milionu korun a zpracuje ji společnost Intar. "Dokumentace by měla být hotová do konce roku 2024, v letech 2025 až 2028 by měla proběhnout stavba," uvedl úřad. Místo stavby nespecifikoval.