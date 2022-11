Opatření vlády srazily inflaci. Ceny v říjnu rostly o 15,1 procenta

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes v rozhovoru pro Blesk.cz nevyloučil, že by zastropování cen energií mohlo platit i v roce 2024. Záleží podle něj na vývoji cen na trzích. Očekává se, že ceny na úrovni cenového maxima bude mít v příštím roce většina domácností, zdražení elektřiny chystají mnozí dodavatelé v Česku.

Vláda v říjnu stanovila maximální ceny, a to 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočíst distribuční poplatky. Fiala tehdy uvedl, že náklady na toto opatření budou činit kolem 130 miliard korun.

"Budeme reagovat podle toho, jak se budou vyvíjet ceny na evropských a světových trzích," poznamenal dnes premiér. Zastropování podle něj není jediným opatřením, jako předsednická země Česko v EU vyjednává o celoevropském řešení. Oznámený úmysl takových kroků podle něj sám o sobě vede k tomu, že cena plynu i elektřiny začne klesat.

"Je možné, že to bude trvat déle, bude-li potřeba pomoci občanům, firmám a těm, co poskytují veřejnou službu. Ale je také možné, že to vůbec nebude potřeba vzhledem k vývoji ceny," dodal Fiala.