Jako by krize ani nebyla. Trh s luxusem sílí, bohatí utrácejí jako v devadesátkách

Trhu s luxusem se teď nebývale daří. Geopolitická krize sice zasadila ránu do rozpočtů běžných domácností, z majetků bohatých ale zatím příliš neukrojila. Movití klienti tak dále nakupují, na co jsou v rámci svého standardu zvyklí - kabelky od Chanelu, hodinky Cartier, oblečení od Diora. Značky mnohdy nestíhají vysokou poptávku pokrývat. Touhu po luxusu krmí i "užívání si" po covidu a silný dolar.

Zatímco inflace dosahuje dvojciferných čísel, bohatí se zatím uskromňovat nemusejí. Agentura Bloomberg dokonce jejich momentální touhu po luxusu přirovnala k druhé polovině 90. let minulého století, kdy tento trh zažíval rozmach. Chuť movitých zákazníků utrácet sílí i přesto, že se podle ekonomů finanční situace ve světě v budoucnosti dále vyhrotí.

Blížící se recese ovšem bude mít podle Federicy Levatové, partnerky konzultanské firmy Bain & Company, jiný průběh než ta v letech 2008 a 2009. Tehdy zaznamenala konkrétně česká ekonomika následkem globální hospodářské krize propad dokonce o 4,5 procenta. "Ovlivňuje to spíše spodní část pyramidy spotřebitelů - chudší a střední třídu, nikoli zájemce o luxus," připustila Levatová pro agenturu Bloomberg.

Podobně se vyjádřil analytik společnosti Bernstein Luca Solca. Ten si zájem o luxusní zboží vysvětluje jednoduše tím, že mnozí zámožní zákazníci po pandemii koronaviru zaujali životní postoj ve stylu "Carpe diem", neboli Užívej dne. "Nikdo nechce být nejbohatším člověkem na hřbitově," poznamenal s nadsázkou Solca.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka se bohatí lidé částečně stahují ze svých pozic na akciovém trhu a čekají, až se situace uklidní. To podle něj znamená, že teď mají k dispozici značnou hotovost a mohou se věnovat svým koníčkům či rozšiřování sbírek. "K tomu, aby právě nyní investovali do sběratelských předmětů, je navíc motivuje vysoká inflace, která může raritní zboží zdražovat," vysvětlil Křeček.

Experti očekávají také to, že bohatí budou sledovat, jak na hodnotě ztrácejí zajímavé firmy, do kterých by následně mohli za výhodných podmínek vstoupit.

V neposlední řadě trhu s luxusem výrazně nahrává i silný dolar. Ten díky zvyšování sazeb americkou centrální bankou (Fed) prudce posílil, a to i vůči evropské měně. Američanům tak výlety za luxusem do evropských metropolí, jako je třeba Paříž nebo Miláno, značně zlevnily.

Překvapivě silné výsledky

Výrobci luxusního zboží teď proto podle analytiků vykazují překvapivě silné hospodářské výsledky. I přes propad globálních trhů se například akcie francouzské značky LVMH stále drží na úrovních z minulého roku. Hodnota francouzského giganta s portfoliem značek Louis Vuitton či Christian Dior se pohybuje okolo 330 miliard dolarů, což z něj činí nejhodnotnější veřejně obchodovanou firmu v Evropě.

Některé značky zájem klientely nedokážou pokrýt, další to ani nemají v plánu. Například na model luxusních hodinek od švýcarské značky Rolex přezdívané "Pepsi" si zákazníci podle jednoho z největších evropských e-shopů Watchmaster počkají klidně 20 let. Ten, kdo by si chtěl čekání zkrátit koupí z druhé ruky, musí být připraven zaplatit v přepočtu okolo 600 tisíc korun. U méně oblíbených kusů pak není výjimkou půlroční čekání.

"Letošní první pololetí se pro výrobce Swiss Made uzavřelo na velmi dobrých hodnotách. Celkem se prodaly hodinky za 11,9 miliardy švýcarských franků, což oproti loňskému prvnímu pololetí představuje nárůst téměř o 12 procent," upřesnila Federace švýcarského hodinářského průmyslu.

A zatímco prodej nových automobilů v Evropě běžně vázne, sběratelské kousky najdou své majitele téměř vždy. Jako ideální investice se koneckonců vybrané luxusní modely ukázaly už během krizí minulých dekád. Tehdy podle fondu WMG Collectable Car Fund stouply na ceně i o více než 400 procent. Konkrétně mezi roky 2006 až 2016 to znamená lepší zhodnocení než třeba u vína (o 256 procent) nebo mincí (o 182 procent).

O předposledním srpnovém víkendu utratili kupující podle americké automobilové firmy Hagerty za 790 automobilových klasik přes 460 milionů dolarů (v přepočtu přes 11,5 miliardy korun). Nejdražším vydraženým kusem bylo Ferrari 410 Sport Spider z roku 1955, domů si ho kupec dle serveru CNBC odvezl za 22 milionů dolarů (asi půl miliardy korun).

Kabelky za miliony

Samostatnou kapitolou je pak fenomén luxusních kabelek. Ty se na pomyslném žebříčku nejlukrativnějších investic dostaly za posledních pár let až na úroveň automobilových veteránů nebo umění.

Podle dat bankovního gigantu Credit Suisse vzrostly ceny kabelek Chanel v prvním roce pandemických uzavírek skoro o 12 procent a Hermès Birkin pak o více než třetinu. Růst v případě kabelek od Chanelu pak pokračoval až do loňska, kdy stouply na hodnotě o dalších 24,5 procenta.

To je značný rozdíl například oproti cenám umění, které podle aukční síně Sothesby vzrostly v roce 2020 o necelá tři procenta. U archivních vín pak šlo o více než pět procent.

Na českých aukčních portálech se cena luxusních kabelek běžně pohybuje i kolem čtvrt milionu korun. Za rekordních 353 tisíc eur (přes 8,5 milionu korun) se minulý měsíc vydražila kabelka Hermès Kelly v Paříži. Zaujala šestici účastníků aukce, kteří nabídkami rychle přesáhli odhadovanou cenu v přepočtu tří milionů korun.

Cenu kabelek ovlivňují také trendy. Dominika Hampelová, zakladatelka společnosti LuxuryBags zaměřené na prodej luxusních doplňků, pro Aktuálně.cz poukázala na aktuální zdražování zejména modelů malých velikostí, které v minulosti naopak bývaly oproti těm velkým výrazně levnější.

Podle Hampelové jsou kabelky dobře prodejným aktivem, lze u nich totiž dosáhnout vysokého zhodnocení v krátkém čase. I díku tomu od roku 2019 eviduje desetinové zvýšení poptávky po tomto znaku luxusu.

