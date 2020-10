Příliv mladých i boj s nezaměstnaností. Žebříček měst odhaluje, jak se žije v Česku

Nejvýraznější zlepšení v pořadí Indexu kvality života Meziroční posun v pořadí 2019/2020: Holešov 64 pozic Čáslav 51 pozic Hranice 39 pozic Soběslav 35 pozic Roudnice nad Labem 34 pozic Nejvýraznější zhoršení v pořadí Indexu kvality života Meziroční pokles v pořadí 2019/2020: Hořice 57 pozic Český Krumlov 56 pozic Chotěboř 44 pozic Sedlčany 37 pozic Lanškroun 36 pozic

„V Říčanech jsme dostavěli nádhernou cyklostezku, která spojuje Prahu se srdcem Ladova kraje. To se z hlediska kvality života určitě počítá. Dokončujeme přípravu výstavby nové základní školy. Čekáme na poslední dokumenty od poskytovatelů dotací, abychom mohli vyhlásit zakázku a co nejrychleji stavět. Bude mít rozlehlou zelenou střechu, stejně jako nová školka, kterou už stavíme. Další novou školku jsme otevírali 1. září, to jsme opravili jednu starší nepoužívanou budovu,“ popisuje starosta města Vladimír Kořen, co se podle něj v uplynulém roce podařilo. „Jako úspěch mi přijde i to, že se nám stále daří držet základní motto ve vztahu k rozvoji města. Totiž že příliv nových obyvatel nesmí ohrozit kvalitu života těch, kteří už v Říčanech žijí,“ dodává.

Po Říčanech se na druhém místě opět umístila Praha. Na třetí příčku se dostal jihomoravský Slavkov u Brna. Ten zároveň dosáhl druhého největšího zvýšení hodnoty indexu kvality života, a to o 0,8 bodu.

Vůbec největšího zvýšení hodnoty indexu kvality života ovšem dosáhly Odry, a to o 1,2 bodu. V pořadí došlo k nejvýraznějšímu posunu v Holešově, Čáslavi a Hranicích. Z hlediska krajů si výrazněji polepšily obce Zlínského a Karlovarského kraje. Za těmito výraznými posuny v hodnocení stojí podle analýzy zejména přistěhování mladých lidí a přírůstek obyvatelstva, ale také větší nabídka pracovních míst. Pětici nejlépe hodnocených krajských měst pak tvoří Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové a Pardubice.

Naopak nejnižší hodnocení v žebříčku mají obce ze strukturálně postižených regionů Moravskoslezského a Ústeckého kraje a také pohraniční města jako Znojmo, Hodonín, Broumov, Tanvald nebo Frýdlant. Typické pro tyto regiony je, že ve většině obcí žije vysoký podíl osob s finančními problémy a je v nich v porovnání se zbytkem Česka vysoká nezaměstnanost. Problémem je rovněž značné znečištění ovzduší.

Na posledním místě indexu kvality života opět skončila moravskoslezská obec Orlová. „Orlová potřebuje přímé finance do rozpočtu města. Funguje to v mnoha jiných zemích, že se těm nejslabším pomáhá. Stát nám nabízí dotační tituly, ale ty nejsou nárokové a také Orlová svou velikostí na některé nedosáhne a na další ještě nedosáhne,“ popisuje situaci starosta Miroslav Chlubna.

Obec podle něj potřebuje pomoc se získáním pozemků od OKD, které jsou v majetku OKD, nebo ve vlastnictví realitní skupiny Asental. „V letošním roce stát rozhodl o ukončení těžby uhlí, proto celý region potřebuje přivést silné investory, kteří vytvoří pracovní místa s přidanou hodnotou. Potřebujeme také – a nežádáme to sami –, aby stát systematicky řešil vyplácení sociálních dávek,“ dodává Chlubna.

Naopak se podle starosty Orlové daří prodávat dlouho nevyužívané pozemky a budovy města, případně je pronajímat. „Dokázali jsme vytvořit kolem 150 nových parkovacích míst. Domluvili jsme nové družební město, které je ze Slovenska. Tím se nám otevírá možnost realizace nových projektů pro občany i úřad, včetně navázání nových přátelství a získání příkladů dobré praxe ve městě Námestovo,“ shrnuje úspěchy uplynulého roku Chlubna.