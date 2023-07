Hypotéky mírně zlevnily. Úrokové sazby jsou na úrovni před rokem

Průměrná sazba hypoték na počátku července klesla na 6,24 procenta z červnových 6,30 procenta. Na stejné úrovni byla průměrná nabídková sazba před rokem, kdy se poprvé přehoupla přes šestiprocentní hranici v návaznosti na poslední zvýšení sazeb ČNB. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce.

Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

"Banky, tedy alespoň některé, se snaží rozvířit prázdninový hypoteční trh snížením úrokových sazeb. Rozptyl nabídek je poměrně široký. Zatímco jedna banka nabízí hypotéky se sazbou těsně nad pět procent, jiná se pohybuje ve dvouciferných číslech. I díky těmto změnám průměrná sazba bank podle Hypoindexu v červnu mírně klesla. Bylo by však patrně předčasné říct, že jde nastolení dlouhodobějšího trendu," uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,24 procenta se v červenci snížila o 127 korun na 23 068 korun. "Splátka hypotečního úvěru klesá stejně jako průměrná nabídková sazba již druhý měsíc v řadě. Nad hranicí 23 000 korun se průměrná měsíční splátka hypotéky drží posledních 12 měsíců, výjimkou byl loňský říjen," dodal Sýkora.

Pod šestiprocentní hranici se poprvé od října loňského roku opět dostaly hypotéky do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) s fixací na pět let, když za poslední měsíc zlevnily o dva bazické body na 5,99 procenta. Nejvýrazněji ale zlevnily hypotéky s LTV do 80 procent fixované na tři roky, a to o 0,16 bodu na 6,28 procenta. Úroková sazba hypoték klesla i u fixací na jeden rok, a to o šest bazických bodů na 6,61 procenta. Desetileté fixace stagnovaly.

Hypotéky pro mladé do 36 let, tedy nad 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti, v uplynulém měsíci naopak zdražily. Nejvíce vzrostly sazby hypoték fixovaných na jeden rok, a to o 0,1 procentního bodu na 6,1 procenta. Sazby hypoték s fixací na tři a pět let vyskočily pouze nepatrně, a to o jeden bazický bod na 6,56, resp. 6,27 procenta. Hypotéky fixované na deset let zdražily o tři body na 6,36 procenta.

Na červnovém zasedání ponechala ČNB sazby opět beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak od 22. června loňského roku zůstává na sedmi procentech. Ani na příštích zasedáních pokles sazeb zřejmě nepřijde. "Hypoteční sazby se tak minimálně do konce letošního roku zřejmě výraznějšího poklesu nedočkají. Sazby budou spíše stagnovat a k nějakým stálejším změnám by mohlo dojít až ke konci letošního roku," míní Sýkora.

S platností od 1. července zrušila ČNB limit ukazatele DSTI, který určoval maximální procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek úvěru na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr. Na hypotéku tak od července dosáhne více lidí.