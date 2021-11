Průměrná sazba hypoték stoupla poosmé v řadě. O půjčky na bydlení je ale stále zájem

Průměrná úroková sazba hypoték v říjnu stoupla na 2,54 procenta ze zářijových 2,43 procenta. Sazba vzrostla poosmé v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Zájem o hypotéky nepolevuje, v říjnu banky sjednaly 10 065 hypotečních úvěrů za 32,07 miliardy korun.

Do bank si přišlo pro hypotéku o 463 lidí více než v září a meziročně o 1265 lidí více. Objem poskytnutých hypoték vzrostl ve srovnání se zářím téměř o 1,5 miliardy korun a meziročně se zvýšil o 6,9 miliardy Kč. Od března letošního roku průměrná úroková sazba hypoték vzrostla o 0,61 procentního bodu, uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Po razantním zvýšení úrokových sazeb ČNB zvyšují sazby i jednotlivé banky. "Jen díky dvouměsíčnímu zpoždění, které je dáno tím, že Hypoindex zaznamenává sazby opravdu poskytnutých hypoték (banky tyto úvěry zpracovávají dva měsíce), se zatím tato navýšení bank v indexu nepromítla. Je ale jasné, že sazby postupně porostou a dostanou se přes čtyři procenta. Je pravděpodobné, že budou i atakovat hranici pěti procent," odhadl.

Zájem o hypotéky přesto proti předcházejícím měsícům již klesá. Zatímco ještě v srpnu činil meziroční nárůst objemu poskytnutých hypoték 75 procent, v září to bylo 38 procent a v říjnu 27 procent. Od ledna do října letošního roku sjednaly banky hypotéky za více než 355 miliard korun. I kdyby nastal skokový útlum zájmu o hypotéky, objem poskytnutých hypoték by se letos měl dostat za hranici 400 miliard korun, podotkl Sýkora.

Díky možnosti garance úrokové sazby mají banky nyní zablokováno značné množství úvěrů ještě za sazby kolem tří procent a tyto budou kompletovat po celý zbytek roku, upozornil analytik společnosti Patron Daniel Horňák.

Nabídkové sazby bank během října začaly směřovat ke čtyřem procentům. Na začátku listopadu trh zaskočila Česká národní banka, která se odhodlala razantně zvýšit základní úrokovou sazbu o 1,25procentního bodu na 2,75 procenta. Po posledním navýšení základní sazby ČNB o 0,75 bodu na konci září vzrostly nabídkové sazby hypoték napříč celým trhem. Například hypotéky s fixací na pět let zdražily nejčastěji o 0,5 až 0,7procentního bodu.

"Po posledním zvýšení základních úrokových sazeb ze strany ČNB je velmi pravděpodobné, že se sazby hypotečních úvěrů napříč celým trhem budou pohybovat okolo čtyř procent, případně mírně nad ní," řekl manažer hypoték v Komerční bance Ondřej Šuchman. Další vývoj bude podle něj závislý na následných krocích ČNB a zejména na vývoji sazeb na mezibankovních trhu.