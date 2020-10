V Praze nenápadně vyrostla nová pivní čtvrť. Projděte si "pěnivou" mapu Holešovic

Výčep Kabelovna Dělnická 27 Výčep Kabelovna otevřel letos v březnu. Jeden ze tří majitelů, Lukáš Rychtařík, by o něm mohl mluvit hodiny. Nechce se škatulkovat do “hipsterského” či “trendy” podniku. Více než nálepky je pro něj důležitá kvalita piva, ať už jde o ležák z koncernového pivovaru, či řemeslný druh piva s příchutí shiitake hub a miso pasty. Pro podnik je důležitá také ekologie, i proto například dováží pivo především z Prahy a okolí, a to elektrickými auty, a také nabízí veganské občerstvení, které podle nich zatěžuje životní prostředí mnohem méně než masný průmysl. Jedním ze zakladatelů je zpěvák Ben Cristovao. Tradičnější piva na čepu Kabelovny zastupuje pivovar Šedivák ze sídliště v Bohnicích. Tam vaří desítku a dvanáctku, které jsou podle Rychtaříka velmi oblíbené a dávají si je i lidé, kteří neradi experimentují. Nabídka řemeslných piv s netradičními příchutěmi se průběžně mění, ochutnat tu můžete jak “ipu” s příchutí manga, tak pšeničné pivo s ibiškem. Více » Spolumajitel Lukáš Rychtařík “Podnik navštěvují dvě skupiny zákazníků. Jednu tvoří právě návštěvníci trendy a hipsterských míst, o kterých se dozvídají skrze sociální sítě. Zajímá je, kdo za tím stojí nebo co se tu koná za akce, a patří sem lidi ve věku 18 až 35 let. Našli si sem však cestu i místní štamgasti. Těm jsou nějaké trendy ukradené a mají to tu rádi kvůli dobrému pivu a obsluze.” V Kabelovně tak ochutnávají nové druhy piva spíše mladší hosté, zatímco starší se rádi drží svého favorita. Podle Rychtaříka je však časté, že si někdo objednává jeden druh a na závěr večera vyzkouší nějakou novinku. Netradičně pojatá piva mají často vyšší obsah alkoholu, a tak ani nejsou vhodná na celovečerní popíjení v hospodě. Více »

Hostinec u Pivovaru Poupětova 12 Majitel, výčepní a provozní v jedné osobě Pavel Lukács z Hostince u Pivovaru je typ “hospodského”, co zná každého štamgasta. Se stálými zákazníky je dokonce ve stejné chatovací skupině na sociálních sítích, kde jim každý den píše, co má zrovna na čepu. Hostinec se tak stal oblíbeným místem mnoha pivních nadšenců, ačkoliv jej Lukács otevřel teprve před rokem. Základ nabídky tvoří ležák od Budvaru. Z řemeslných druhů jsou tu oblíbené především “aly”, tedy svrchně kvašená původem anglická piva od pivovarů Antoš či Zichovec s pěti procenty alkoholu. “Dnes tu máme Sherpu 16 od minipivovaru Permon. Ta má 7,5 procenta alkoholu, a kvůli tomu je vhodnější spíše na podzim,” říká Lukács. Více » Majitel Pavel Lukács “Je to půl na půl. Někdo rád zkouší nové druhy a někdo se drží jistoty. Jsou lidi, co jsou zaseknutí jen na ležácích, protože jsou hořké, a jsou na to zvyklí. “Aly” jsou také hořké, ale na někoho jsou příliš aromatické.” Lukács si všímá toho, že v Holešovicích v posledních letech vznikají podniky s netradičními druhy piv. Ne každému se však tento vývoj zamlouvá. Na místě Hostince dříve stála klasická česká hospoda, jejíž příznivci Lukácse dokonce slovně napadali, protože jim vzal “jejich hospodu a prodává jen předražená piva”. Více »

Knihkopec Tusarova 25A Knihkopec je podnik spojující knihkupectví a zahrádku s výčepem. Majitel Jakub Růžička neskrývá svou vášeň pro kvalitní literaturu i dobré pivo. Dříve pracoval ve velkých knihkupectvích i v korporátu, podle něj se však vše točilo příliš kolem marketingu a peněz. Na malém knihkupectví si naopak cení lidského přístupu a je rád, když lidem může s výběrem knih pomoci. Funguje to tak, že když si člověk zajde na pivo a má čas, může se podívat na knížky a případně si nějakou vybrat. Ačkoliv knihkupectví není ta výdělečná část podniku, bez něj by to podle Růžičky nebylo ono. Podnik je v provozu od jara 2016. Všechna piva čepovaná v Knihkopci pochází z Chříčského pivovaru, malého řemeslného podniku ze severního Plzeňska. Základem nabídky je klasický ležák jedenáctka, který doplňují speciály typu “ipa”, “apa“, “ale” či černé pivo Stout. Více » Majitel Jakub Růžička “Myslím si, že nové druhy piva ochutnávají hlavně pivaři. Ti, co o něm hodně vědí a mají ho rádi, se jej nebojí zkoumat.” Ačkoliv si Růžička pochvaluje, že podniky s netradičním pivem v Holešovicích rostou, v Knihkopci boduje hlavně klasická jedenáctka. Dobrý ležák je v tuzemsku podle něj stále základ. Růžička potvrzuje, že netradiční piva nejsou dělaná na celovečerní popíjení kvůli jejich často vysokému obsahu alkoholu: “Člověk si zkrátka v hospodě nedá šest třináctek. Je ale dobré si dát tu třináctku na závěr.” Více »

Vnitroblock Tusarova 31 Vnitroblock vznikl na podzim před čtyřmi lety na místě bývalé továrny. Oživení prostoru mají na svědomí Lukáš Žďárský a Jakub Zajíc, kteří stojí například i za “vzkříšením” míst jako Kavárna, co hledá jméno nebo Radlická kulturní sportovna. Vnitroblock funguje jako “multifunkční útočiště”, jak se podnik sám prezentuje i na internetu. Kromě kavárny tu zákazníci najdou třeba obchod s oblečením, barbershop nebo mohou navštívit výstavu. Obsluha v kavárně čepuje třeba hořký ležák Budvar 33 nebo různé pivní speciály. Pivo tu točí teprve od loňského srpna. Více » Barman Albert Pešák “Pořádáme například akci 'Na pivo s dědou', která je o prolínání generací - dvacetiletí lidé přijdou s třeba šedesátiletým sedmdesátiletým prarodičem, takže složení zákazníků je dost různorodé.” Zatímco starší generace se podle Pešáka spíše drží při zemi, co se pití piva týče, u mladých zákazníků je tomu naopak. “Ipy", "apy" a všechny tyhle “kyseláče” jsou pro ně podle Pešáka mnohem zajímavější než klasický ležák. Více »

Jatka 78 Jateční 33 I Jatka 78 podobně jako Vnitroblock nabízí kromě posezení nad pivem i další kulturní vyžití. Pořádají se tu třeba výstavy nebo divadelní představení - mimo jiné se jedná o domovskou scénu souboru Cirk La Putyka. Podnik, díky kterému v Holešovicích ožila nejen gastronomie, ale i umělecká sféra, je v chodu od listopadu 2014. Vnitroblock má ve svém nápojovém lístku piva od Budějovického Budvaru, včetně standardních ležáků, a kromě toho také nabídku piv minipivovarů. Budvar totiž před dvěma lety navázal s menšími pivovary spolupráci. Více » Manager bistra a baru Ondřej Urban “Nabízíme i širší škálu speciálů, aby to bylo zajímavé i pro mladší klientelu, která vyžaduje jiný sortiment než klasický ležák. S příchodem nového typu ležáku (hořký ležák Budvar 33) ale můžu říct, že se nám trochu zvedla i výtoč standardního piva.” Také Urban se domnívá, že se Holešovice mění. “Stahují se sem nové firmy a zároveň se tu děje nějaký program, který místo oživuje,” říká. Jaká věková skupina převládá v baru na Jatkách, je podle Urbana těžké určit. “Vzhledem k divadlu asi nelze udělat průzkum na bázi běžného spotřebitele, ale jako konzumenta kultury. Musíme hodně reagovat na to, jaký je zrovna v divadle nasazen program, a podle toho se nám formuje samotná klientela.” Více »