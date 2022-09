Hodnotnější než Obamovi nebo Beyoncé. Královnina "firma" vybudovala značku za biliony

Britská panovnice Alžběta II. nebyla jen nejdéle vládnoucím britským monarchou, ale i tím nejvýdělečnějším. Firma, jak se také někdy královské rodině přezdívá, má totiž jednu z nejhodnotnějších značek na světě - loni ji společnost Brand Finance vyčíslila na rovných 100 miliard dolarů, tedy v přepočtu asi na 2,4 bilionu korun. Windsorové také do britské ekonomiky pumpují stovky milionů liber ročně.

"Monarchie je britským národním pokladem, a to jak symbolicky, tak ekonomicky," připomněl už před pěti lety David Haigh, šéf společnosti Brand Finance, která se zaměřuje na hodnocení značek. "Obzvláště v době brexitu je Británie závislá na královské diplomacii, aby Commonwealthu ulehčila obchodní vztahy se zbytkem světa," dodal.

Královská značka se podle britských expertů může svou hodnotou přibližně sta miliard dolarů srovnávat s největšími nadnárodními giganty, mnohé dokonce překonává.

Jak loni podotkl Haigh pro televizní dokument ku příležitosti 95. narozenin panovnice, je hodnotnější než třeba energetická společnost Shell nebo řetězec Marks & Spencer. S pomocí Alžběty II. se královská rodina dokonce vypracovala mezi pět největších "korporátních značek" světa, hned vedle Coca-Coly, Nike nebo Microsoftu.

Podle expertů královská rodina pumpuje do britské ekonomiky každoročně přibližně 1,7 miliardy liber, tedy v přepočtu asi 48 miliard korun. Osobní majetek královny se přitom odhaduje na zhruba 400 milionů liber (asi 11,3 miliardy korun). Tvoří ho například soukromé nemovitosti včetně Balmoralu a Sandringhamu v hodnotě 100 milionů liber, dále sbírka šperků a obrazů za 50 až 100 milionů liber, sbírka známek, hotovost i investice.

Peníze členům britské královské rodiny plynou také ze zmíněných nemovitostí, které se v rámci šlechtického rodu dědí z generace na generaci. Zároveň jsou však placeni částečně i z britských veřejných rozpočtů. Server Fast Company v roce 2018 spočítal, že každý daňový poplatník v Británii tehdy ročně přispíval na královskou rodinu zhruba 65 pencemi (méně než 20 korun).

"Nevyčíslitelná" hodnota panovnice

Podle průzkumu v rámci televizního dokumentu měla "značka" Alžběty II. ještě loni ve světě větší váhu než třeba moderátorky Oprah Winfreyové, zpěvačky Beyoncé, miliardáře Billa Gatese, prezidentského páru Obamových nebo televizní hvězdy Kim Kardashianové.

Analytik BH Securities Štěpán Křeček podotýká, že ekonomové obecně nemají rádi, když se mluví o "nevyčíslitelné hodnotě". "V případě Alžběty II. je namístě udělat výjimku. Jednalo se o naprosto výjimečnou ženu, která délkou svého panování přepsala nesmírně dlouhou historii Spojeného království," dodává.

Ještě o něco striktnější je analytik společnost Natland Petr Bartoň. Podle něj ohodnocování britské panovnice zkresluje její ekonomický význam. "Ten spočívá především v zachování kontinuity v čase. Dědičný panovník má vždy nejdelší investiční horizont ze všech myslitelných politiků či vůdců - v podstatě nekonečný. Alžběta II. byla přímým potomkem nejen Viléma, ale i sjednotitele Anglosasů Alfréda Velikého, který zemřel roku 899. To se pak pozitivně přenáší i do ekonomiky," vysvětluje.

Práce na královské značce je zásadní

Faktem je, že královská značka podle znalců dokázala během života Alžběty II. zůstat stabilní a pozitivní, a to i přes skandály, které se monarchie výrazně dotkly. Nevyhnuly se hlavně královniným synům - princům Charlesovi a Andrewovi, ale ani jejímu vnukovi, princi Harrymu.

Chránit svůj "brand" je přitom pro britskou monarchii naprosto zásadní a vyžaduje to právě i značnou spolupráci s britskou vládou. Například podle reportéra britského deníku The Guardian, Roba Evanse, se od korunovace Alžběty II. v roce 1952 stalo více než tisíckrát, že státní úředníci nechali královnu nahlédnout do navrhovaných zákonů ještě předtím, než je zákonodárci schválili. Důvodem bylo právě možné ovlivnění zájmů britské koruny.