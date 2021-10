Nejbohatším Čechům poprvé vládne žena. Projděte si další nováčky letošního žebříčku

Renáta Kellnerová

Výše majetku: 374,7 miliardy korun

374,7 miliardy korun Hlavní firma: PPF

Žebříčku nejbohatších Čechů poprvé vládne žena. Zakladatel společnosti PPF Petr Kellner tragicky zahynul v březnu na Aljašce a dědické řízení sice nebylo ještě uzavřeno, nicméně správcem pozůstalosti byla jmenována jeho žena Renáta Kellnerová. Ta se v současné době v úzkém kruhu podílí i na dalším směřování investiční skupiny.

Kellnerová tak v současnou chvíli technicky vzato ovládá majetek za více než 370 miliard korun. Loni odhadl magazín Forbes majetek firmy na 293 miliard korun. Kellnerová v první výroční zprávě po smrti svého muže avizuje, že PPF musí fungovat dál. Podnikatel za sebou zanechal také čtyři děti.

PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Kromě Česka působí ve 24 dalších zemích na třech kontinentech - v Evropě, Asii a Severní Americe.

Loni se poprvé za třicet let dostala do ztráty, protože se nedařilo její firmě Home Credit. Kromě této společnosti, která se zaměřuje na poskytování spotřebitelských půjček, spadá do portfolia PPF například Air Bank, O2, Škoda Transportation nebo Central European Media Enterprises (CME), pod niž spadá TV Nova. Výkonným ředitelem PPF se po Kellnerově úmrtí stal jeden z jejích akcionářů Ladislav Bartoníček.