Válka náš globální byznys neohrozí, tvrdí PPF. V Rusku má projekty za desítky miliard

Investiční skupinu PPF dopady ruského vpádu na Ukrajinu globální byznys společnosti neohrozí. Společnost to uvedla pro Hospodářské noviny s tím, že hodnota ruských projektů je jedna miliarda eur (zhruba 25 miliard korun), což představuje zhruba desetinu hodnoty skupiny. PPF v Rusku investuje do bankovnictví, pojišťovnictví nebo realitních projektů.

"Dopad současné krize se může dotknout projektů PPF v Rusku, jejichž aktuální hodnota se pohybuje na úrovni kolem jedné miliardy eur. To představuje zhruba deset procent hodnoty skupiny," uvedl mluvčí investiční skupiny Leoš Rousek pro Hospodářské noviny.

Zdůraznil, že tato aktiva jsou financována výhradně z ruských zdrojů. "Jsou držená zcela nezávisle od ostatních aktiv a projektů skupiny. Případné dopady války tedy neohrožují globální byznys skupiny a její schopnost investovat v budoucnu," uvedl mluvčí.

Mezi hlavní investice PPF v Rusku patří Home Credit and Finance Bank, která se zaměřuje na spotřebitelské financování. PPF také kontroluje ruskou pojišťovnu PPF Life Insurance. Se společností Hines vlastní kancelářské budovy v moskevském centru Metropolis. V ruské metropoli má také obří administrativní komplex Comcity, ve spolupráci s Radius Group rozvíjí logistický park South Gate Industrial Park.

Skupina rovněž vlastní a provozuje petrohradské obchodní centrum Něvskij Centr. V Rusku PPF působí také prostřednictvím agroholdingu RAV Agro či menšinového podílu v těžební společnosti Polymetal International.

Ruská média v minulých týdnech informovala, že ruský Home Credit je na prodej. Favoritem měl být podle serveru Frank Media konglomerát AFK Sistema miliardáře Vladimira Jevtušenkova. Ani ten ale nechtěl přeplácet kvůli tehdejším protestům v Kazachstánu, kde vlastní Home Credit dceřinou banku. AFK Sistema chtěla do středoasijské země vstoupit levně, uvedl již dříve pro Hospodářské noviny zdroj z finančních kruhů s tím, že PPF tlačí na cenu. Kazašská banka, která je dceřinkou Home Credit and Finance Bank, je totiž podle něj zisková. V současnosti by se ale ruský Home Credit podle deníku už prodával velice složitě.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Majoritním vlastníkem byl do své tragické smrti loni v březnu nejbohatší Čech Petr Kellner. Správcem pozůstalosti se stala vdova Renáta Kellnerová.