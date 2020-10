Google zaplatí médiím za využívání jejich obsahu. Službu spustí zatím ve dvou zemích

Americká společnost Google v příštích třech letech zaplatí miliardu dolarů (22,9 miliardy Kč) mediálním firmám za to, že bude moci využívat jejich obsah. Ve čtvrtek to oznámil šéf mateřské společnosti Alphabet Sundar Pichai. Je to poprvé, co firma jasně řekla, kdy a kolik hodlá v první fázi dohody s vydavateli platit. Google v červnu nastínil, že se k takovému kroku chystá.

Tvůrci zpravodajství, v čele s evropskými mediálními skupinami, vedou s Googlem ohledně plateb za využívaní obsahu spor už mnoho let. Google je nejpopulárnějším internetovým vyhledávačem s největším podílem na světovém trhu. Související Letní žebříček vyhledávání: Češi si "googlovali" počasí a dovolenou v tuzemsku Google spustí službu Google News Showcase nejprve v Německu a v Brazílii. V Německu Alphabet uzavřel partnerství s dvěma desítkami vydavatelských firem, mimo jiné se zpravodajským serverem Der Spiegel nebo s časopisy Stern a Die Zeit. V Brazílii Google spolupracuje například s deníkem Folha de S. Paulo, s televizí Band a se zpravodajským serverem Infobae. Později Google tento svůj produkt uvede také v Belgii, Indii, Nizozemsku a v dalších zemích, uvedl šéf Alphabetu. V Argentině, Austrálii, Británii, Brazílii, Kanadě a v Německu přistoupilo k partnerství kolem dvou stovek vydavatelských firem. "Tento finanční závazek, dosud náš největší, zaplatí vydavatelům tvorbu a výběr vysoce kvalitního obsahu," napsal na blogu Pichai. Nový produkt se podle něj od těch předchozích liší v tom, že zprávy budou vybírat i prezentovat smluvní partneři. Produkt vychází z licenčních smluv, které Google v červnu uzavřel s některými mediálními skupinami v Austrálii, Brazílii a v Německu a na něž zatím vlažně reagovalo evropské vydavatelské sdružení European Publishers Council (EPC). Související Měli i tajné informace, nevíme odkud, říká expert, který zkoumal čínská data o Češích Google dál vyjednává s francouzskými vydavateli, kteří patří mezi jeho nejhlasitější kritiky. Austrálie se pak snaží Google a Facebook přinutit k tomu, aby se podělily o tržby z reklamy. V České republice Google podle dřívějších informací s žádným vydavatelem nejedná a zřejmě čeká na transpozici evropské směrnice. Unie vydavatelů v červnu, kdy Google své plány teprve formuloval, nechtěla informaci oficiálně komentovat. Podle tehdejšího sdělení výkonného ředitele Václava Macha jde ale o první dobrý signál, že Google pochopil, že nemůže donekonečna udržet v chodu svůj obchodní model postavený na komerčním využívání obsahu vydavatelů, za který jim neplatí ani se přiměřenou měrou nedělí o výnosy ze své komerční činnosti. Společnost Google se už roky snaží odrážet požadavky vydavatelů zpravodajství po celém světě, aby za použití jejich obsahu platila. Mezi její největší kritiky patří mediální společnosti z Evropy.