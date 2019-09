Investovali do krachu, vydělali miliardy. Thomas Cook se stal soustem finančních supů

Krach legendární britské cestovky Thomas Cook je tvrdou ránou pro akcionáře, klienty i zaměstnance. Ve finančním světě ale může znamenat i důvod k oslavě - a to v případě fondů, které si na pád společnosti vsadily a "pojistily se" prostřednictvím takzvaných derivátových kontraktů a nakonec na něm vydělaly stovky milionů dolarů.

Přibližně 250 milionů dolarů (v přepočtu asi 5,89 miliardy korun) vydělaly spekulanti včetně britského fondu Sona Asset Management nebo mnichovského fondu XAIA Investment na bankrotu britské cestovní kanceláře Thomas Cook. Podle agentury Bloomberg totiž investovali do derivátů, které přinášejí výnos ve chvíli, kdy daná firma padne do insolvence - tedy do takzvaných swapů úvěrového selhání.

"Derivátové kontrakty typu swapů úvěrového selhání jsou často terčem kritiky. I v případě krachu Thomase Cooka se projevuje jejich jistá problematičnost, neboť držitelé swapů měli z pochopitelných důvodů zřetelný zájem na bankrotu ikonické cestovky," vysvětluje ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda.

Zadlužená britská společnost Thomas Cook, která patřila k největším cestovním kancelářím na světě, začátkem týdne vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Firma si nedokázala včas zajistit dodatečné peníze, které požadovaly věřitelské banky, a britská vláda finanční pomoc poskytnout odmítla.

Už minulý týden přitom cestovka požádala v USA o soudní ochranu před věřiteli, přestože tou dobou ještě uvažovala o své reorganizaci, která by ji zachránila. "Před víkendem žili držitelé swapů úvěrového selhání cestovky Thomas Cook v nejistotě. Ohledně toho, zda zmíněná žádost o ochranu před věřiteli představuje, či nepředstavuje 'pojistnou událost', při které již mají jakožto držitelé swapů - jakéhosi pojištění před bankrotem - nárok na vyplacení 'pojistného plnění'," popisuje Kovanda.

Toto plnění podle něj v souhrnu odpovídá právě oné čtvrtmiliardě dolarů, kterou nyní fondům vyplatí prodejci daných swapů, tedy "pojistitelé". Podle analytika společnosti Spread Research se fondům muselo jednoznačně ulevit, když Thomas Cook zkrachoval. Kdyby se totiž cestovku zachránit podařilo, držitelé swapů by z těchto peněz nejspíše neměli nic.

Mimo přízeň Vatikánu

Investice přes derivátové kontrakty jsou kontroverzní záležitostí. Loni je zkritizoval dokonce papež František, když je nazval tikající časovanou bombou. Vatikán je ve svém bulletinu označil rovnou za eticky nepřijatelné.

Proslulý investor Warren Buffett, přezdívaný "věštec z Omahy", zase tyto kontrakty považuje za "finanční zbraně hromadného ničení" - nazval je tak už v roce 2002.

Podle kritiků jsou swapy jedněmi z viníků, kteří přispěli ke globální finanční krizi v roce 2008, protože pomohly urychlit krach finančních gigantů, jako je banka Lehman Brothers. Měly totiž snížit jejich důvěryhodnost. Naopak zastánci této investice tvrdí, že swapy špatnou situaci společnosti pouze odrážely.

Německá divize v insolvenci

Světové divize Thomase Cooka se mezitím rozhodly od britské mateřské společnosti separovat. Učinila tak už například německá a polská část cestovní kanceláře, která ve středu podala návrh na insolvenční řízení.

Německá divize uvedla, že rozhovory s investory a partnery "ukázaly, že německé aktivity bývalé skupiny Thomas Cook se značkami Neckermann Reisen, Öger Tours a Bucher Reisen mají šanci na budoucnost". Na dovolené je s ní teď asi 140 tisíc lidí. Zatím ale není jasné, co přesně bude pro tyto klienty insolvence znamenat, poznamenala agentura DPA.

Divize už v pondělí zastavila prodej nových zájezdů a německou vládu požádala o překlenovací úvěr.

Německá vláda tento týden podobné žádosti už vyhověla - a to u německého leteckého přepravce Condor, který je rovněž dceřinou firmou britské společnosti Thomas Cook. Condor obdrží půjčku 380 milionů eur (téměř deset miliard korun), o úvěru pro Thomase Cooka GmbH však vláda zatím nerozhodla.

O budoucnosti české cestovní kanceláře Neckermann, pobočky zkrachovalé britské CK Thomas Cook, se podle ČTK v současnosti vyjednává. Otázkou je, zda oficiální německý likvidátor umožní, aby česká CK Neckermann ještě nějakou dobu existovala a mohla dokončit zaplacené zájezdy na září a říjen.