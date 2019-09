Facebook se napojí na míchu. Koupil firmu zabývající se ovládáním pomocí myšlenek

Ruský hacker vydaný loni z Gruzie do USA se v pondělí v New Yorku přiznal k rozsáhlé internetové krádeži osobních dat klientů americké banky JP Morgan Chase. Oznámila to agentura Bloomberg. Šestatřicetiletý Andrej Ťurin má vyslechnout rozsudek manhattanského soudu v polovině února, hrozí mu trest vězení 15 až 20 let.

Ťurin podnikl útok proti americké bance před čtyřmi lety a zmocnil se dat 80 milionů jejích klientů. Ve své době to byla podle agentury AP největší internetová bankovní loupež na světě. Jeho oběťmi se rovněž staly finanční ústavy Fidelity Investments, E-Trade Financial a Dow Jones, burzovní zpravodajské weby a makléřské firmy.