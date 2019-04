Proč vidím tento příspěvek? Facebook vysvětlí, jak řadí položky v kanálu news feed

Sociální síť Facebook spouští novou funkci, která vysvětluje, jak její algoritmus rozhoduje o tom, co se zobrazí v informačním kanálu news feed jednotlivých uživatelů. Nová funkce je součástí snahy o větší transparentnost a nabídky větší kontroly uživatelům.

Informační novinkový kanál news feed uživatelům poskytuje přísun novinek od přátel nebo ze zvolených webových stránek. Nová funkce se jmenuje "Proč vidím tento příspěvek?", poprvé se objevuje dnes a nabízí nahlédnutí do desítek tisíc vstupů používaných sociálních sítí k hodnocení příběhů, fotografií, videí a zpráv, což je základ platformy. Plně spuštěná má být 2. května, napsal server BBC.

Je to poprvé, kdy firma poskytne lidem přímé nahlédnutí do své aplikace a na webové stránky. Po sérii skandálů týkajících se soukromí se Facebook snaží znovu získat důvěru uživatelů. Facebook, Twitter, YouTube a další jsou kritizování za to, že používají algoritmy s doporučením obsahu, aniž by uživatelům vysvětlili, jak pracují.

"Základní věcí, kterou tento nástroj dělá, je umožnit lidem, aby zjistili, proč vidí konkrétní příspěvek ve svém news feed, a pomáhá jim v přístupu k činnostem, které by mohli chtít podniknout, pokud to chtějí změnit," řekl novinářům šéf pro news feed John Hegeman. Dodal, že tato funkce sice nevyřeší vše na téma transparentnosti, je to však důležitý krok.

