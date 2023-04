Exministři financí: Deficit rozpočtu je nereálný, bude vyšší. Hrozí státní bankrot

Trojice bývalých ministrů financí si myslí, že schválený schodek letošního státního rozpočtu ve výši 295 miliard korun neodpovídá realitě a bude výrazně vyšší. Podle nich budou například příjmy menší o desítky miliard korun. Miroslav Kalousek, Jiří Rusnok a Alena Schillerová tvrdí, že bude nezbytné výrazně šetřit.

Každý z trojice bývalých ministrů je spojený s jinou stranou, ale všichni se shodují v tom, jak málo a špatně řeší nynější vláda Petra Fialy z ODS stále větší deficit státního rozpočtu. Miroslav Kalousek spoluzakládal a vedl TOP 09, Jiří Rusnok byl členem ČSSD a Alena Schillerová je jako jediná z nich dodnes aktivní v politice jako šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO.

"Je to fiktivní rozpočet, který neodpovídá realitě," prohlásila exministryně Alena Schillerová, podle které je zřejmé, že v rozpočtu budou chybět příjmy z daně z neočekávaných zisků ve výši asi 60 miliard korun nebo z prodeje emisních povolenek za 50 miliard korun. Podle Schillerové nejsou v rozpočtu ani peníze na výdaje za další desítky miliard korun na další valorizaci důchodů nebo pro Státní fond dopravní infrastruktury, vypočetla ve vysílání Otázek Václava Moravce.

Kalousek s Rusnokem, který byl do loňského roku guvernérem České národní banky, odhadli deficit rozpočtu na minimálně 300 miliard korun. Podle Kalouska je jisté, že příjmy nebudou tak vysoké, jak vláda předpokládala. Naléhají na ni, aby velmi urychleně hledala úspory ve výdajích, jinak Česku podle Kalouska hrozí státní bankrot. Kalousek ovšem upozorňoval, že výdaje výrazně vzrostly už za předchozí vlády premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, kdy byla ministryní právě Schillerová. K podstatně větší aktivitě vyzval vládu i Rusnok, podle kterého musí Fiala s dalšími členy kabinetu provést řadu kroků, aby byl nárůst deficitu co nejnižší.

Že je nezbytné velmi šetřit, přiznal v neděli také ministr dopravy za ODS Martin Kupka, který vystoupil na stanici CNN Prima. Podle Kupky vláda splní už dříve avizovaný slib, že sníží deficit rozpočtu minimálně o 70 miliard korun. "Dohoda koalice na snížení musí být na stole v květnu. Návrh musí zahrnovat úspory i daňové změny," sdělil Kupka.

Počkejme s hodnocením do poloviny roku, nabádá ministr financí

Ve vládní koalici probíhají jednání už několik měsíců, ale shoda je zatím v nedohlednu. Každá strana má jiné představy o výšce úspor, stejně jako o tom, kde začít šetřit a kde naopak příjmy zvyšovat. Například STAN původně mluvil o úsporách 150 miliard a Piráti o 140 miliard korun. Státní rozpočet přitom skončil v březnu ve schodku 166,2 miliardy korun, což je nejhorší výsledek za první čtvrtletí od vzniku Česka. Vláda si vede špatně i v očích veřejnosti, průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM) z minulého týdne zjistil, že současná vláda má nejhorší hodnocení od kabinetu Petra Nečase (ODS) v roce 2013.

Pod největším tlakem je patrně ministr financí a místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který musí čelit kritice opozice i řady odborníků. Zatím naposledy se pustil s opozicí do debaty minulý čtvrtek při poslaneckých interpelacích. Na nich opoziční poslance nabádal, aby zatím nedělali k rozpočtu žádné závěry, podle něj je potřeba počkat alespoň do poloviny roku, kdy se dají dělat první vážnější závěry.

"Říkal jsem to v opozici, kdy se často v novinách ptali, co říkáme únoru, březnu a dubnu, tak jsem říkal ano, ale jsou to předběžná čísla, nemá cenu dělat nějaké silnější závěry. Zejména daň z příjmu právnických osob se plní především v červnu, takže se to pak mění. Ale pokud to budete chtít dřív, tak to bude dřív. Já bych považoval tu debatu za racionální poté, co bude hodnocení za prvních šest měsíců," sdělil na interpelaci právě exministryně Aleny Schillerové.