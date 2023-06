Přes půlstoletí elektrárny Prunéřov I: Její éru zakončil odstřel obřího komína

Odstřel 200 metrů vysokého železobetonového komína v pátek v 10:56 symbolicky zakončil 56letou éru bývalé hnědouhelné Elektrárny Prunéřov I u Kadaně na Chomutovsku. Její provoz byl ukončen 30. června 2020. Komín byl odstřelen na dvě části

Těsně před odstřelem firma kontrolovala, zda je vše připravené a všichni jsou na svých pozicích. Kontrola následovala i po samotném odstřelu. Střelmistr Vladimír Pravda nakonec zhodnotil, že se odstřel, na nějž se dodavatelská firma připravovala dva dny, podařil. Na samotný komín vylezl nespočetněkrát, uvedl. "Při tom větru tam mohl být odklon, ale neměřili jsme to," uvedl Pravda a dodal, že je na výšky zvyklý.

Firma trhavinu připravila ve čtvrtek ve 13:30. "Na odstřel komína bylo zapotřebí 300 kilogramů trhaviny typu dynamit a 500 rozbušek," řekl ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Ota Schnepp. "Když přišly bouřky, tak první fyzická kontrola proběhla ve 23:23, druhá v 0:35," doplnil mluvčí. V noci komín ještě musel svítit, ráno byl odpojen. Několik kontrol přímo na komíně provedla firma i těsně před odstřelem.

Demolice elektrárny začala bouráním chladicích věží loni v květnu. Ve druhé polovině letošního roku bude celá lokalita připravena k provozu odpovídajícímu moderním a ekologickým trendům energetiky. "Je to lokalita, která patří Skupině ČEZ a my s ní nadále počítáme, že ji budeme využívat. Ať už na výstavbu fotovoltaické elektrárny, nebo abychom zde postavili paroplynový zdroj. Děláme analýzu, jestli by zde nemohl stát modulární malý reaktor," řekl novinářům šéf ČEZ Daniel Beneš. Sousední elektrárna Prunéřov II by měla být v provozu do roku 2032 a poté ji čeká stejný osud jako elektrárnu Prunéřov I.

Z dostupné dokumentace vyplývá, že na stavbu elektrárny a její provozní vybavení bylo použito 40 000 tun železa. Na recyklačním centru bylo k 30. dubnu 2023 zpracováno více než 65 900 tun stavebního odpadu.

Komín se začal stavět v roce 1963, plně funkční byl v roce 1967. Provoz elektrárny byl ukončen 30. června 2020. Za dobu provozu vyrobila tolik energie, kolik by stačilo v současnosti na více než dva roky v celé České republice. Spotřebovala více než 138,5 milionu tun paliva. Během modernizace a ekologizace ve druhé polovině 90. let minulého století byl její výkon 660 MW snížen po odstavení dvou výrobních bloků na celkový výkon 440 MW.