Elektřina může příští rok zdražit až o desetinu. Vrací se některé poplatky

Elektřina v příštím roce českým odběratelům možná plošně zdraží, nejvýše do deseti procent. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli připustil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Věří, že případné zdražování bude mírné, nevyloučil i možnost setrvání cen, ta je však malá.

Důvodem případného růstu cen je zejména převedení části poplatku na obnovitelné zdroje energie zpět na odběratele, které tak odmaže letošní zlevňování dodávek energií.

Vláda ve středu rozhodla, že domácnosti a firmy budou od příštího roku opět platit poplatky za obnovitelné zdroje energie jako před loňským říjnem. Letos je plně hradil stát. Za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny tak budou odběratelé znovu hradit poplatek 599 korun. Podle kabinetu šlo o plošné opatření, které v době příznivějších cen energií není nutné.

"Je možný mírný nárůst cen. Bude to maximálně do deseti procent, já ale věřím, že bude mírnější," řekl Síkela. Uvedl, že ve středu nehlasoval pro převedení poplatku na obnovitelné zdroje energie na odběratele a navrhoval jiná opatření. Zároveň však podle něj současný systém, kdy stát letos plně hradil tyto poplatky, byl dál neudržitelný. Podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) budou celkové náklady na podporu obnovitelných zdrojů v příštím roce asi 36 miliard korun.

Stát v reakci na vysoké ceny energií od loňského října do konce letošního roku zrušil platbu těchto poplatků pro veřejnost, příspěvek hradil pouze stát. Do zavedení opatření zhruba polovinu příspěvků platil stát, druhou polovinu odběratelé.

Převedení části poplatku za obnovitelné zdroje energie zpět na odběratele kritizoval místopředseda opoziční SPD Radim Fiala. Podle něj budou lidé platit za něco, co nikdy nechtěli. Vláda by podle něj měla využít zisky z daně z nadměrných zisků v příštím roce opět na kompenzace drahých energií pro odběratele. Zároveň varoval, že ceny energií mohou v budoucnu opět růst, na což by měla vláda reagovat.

Krok vlády kritizoval v pořadu Partie na CNN Prima News také místopředseda ANO Karel Havlíček. Podle něj vláda od jara kolem poplatků dlouhodobě lhala, když tvrdila, že nebudou znovu převedeny na domácnosti. Havlíček míní, že jde o Síkelovu prohru.

Stát podle Síkely letos vynaloží na zmírňování energetické krize 110 miliard korun. Kromě poplatku na obnovitelné zdroje energie připomněl ještě náklady na cenové stropy. Jejich platnost by měla skončit na konci letošního roku.

Ceny energií v loňském roce prudce stouply, letos naopak klesají. Téměř všichni dodavatelé energií proto na začátku letošního roku nabízeli energie na úrovni vládního cenového stropu, který česká vláda pro letošní rok stanovila na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny s DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. Během roku však většina dodavatelů postupně představuje levnější produkty.