Uhelná elektrárna Mělník III je odstavená. Lokalita míří k ekologičtějšímu provozu

Hnědouhelná elektrárna Mělník III je od úterý definitivně odstavená, od spuštění v roce 1981 do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi, a to výkonem i stavebně. Uhelné elektrárny Mělník I a II jsou zatím v provozu, ale lokalitu čeká proměna na ekologičtější provoz. Do roku 2030 zde skončí uhelné zdroje.

Aktuálně běží tendr na výstavbu plynové kotelny, která by měla být v provozu v roce 2024, řekl při úterní poslední prohlídce elektrárny Mělník III generální ředitel Energotrans Miroslav Krpec. Energotrans je součástí koncernu energetické společnosti ČEZ. Související Severočeské doly skončí s uhlím do roku 2038, těžba by se už nevyplatila, tvrdí ČEZ Elektrárna Mělník III naposledy energii do sítě dodávala v únoru, v posledních měsících už nevyráběla, od úterý je i formálně vyřazena z české zdrojové základny. Následovat bude postupná demontáž technologií, likvidace některých provozních kapalin a podobně. Některé látky i součásti ještě využijí další elektrárny. Odstavení tohoto bloku je prvním krokem postupné přeměny celého komplexu, jehož provoz by měl být více ekologický. "Po kompletní transformaci lokality předpokládáme pokles měrných emisí na výrobu elektřiny a tepla na méně než polovinu proti současnému stavu," popsala mluvčí ČEZ Alice Horáková. Uhelné zdroje v Mělníku nahradí nové s nižšími emisemi: plynová kotelna a paroplynový zdroj. "ČEZ zvažuje také další možnosti, jako zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), elektrokotle nebo kotle na biomasu," doplnila Horáková. Související Býval největší, teď se loučí. Nahlédli jsme do hnědouhelného obra kousek za Prahou 40 fotografií V dalších letech podle ní dojde k uzavření Elektrárny Mělník II, která do té doby bude částečně fungovat v režimu záložního zdroje, tedy v omezeném provozu. Jako poslední skončí nedávno modernizovaná elektrárna Mělník I. Elektrárna Mělník III s blokem 500 MW byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981. Až do zprovoznění nového zdroje v Ledvicích byla největším uhelným blokem v Česku. V letech 1994 až 1998 prošel blok výraznou modernizací s cílem prodloužit jeho životnost a dočkal se odsíření. Po jeho odstavení se lokalita změní na čistě teplárenskou. Mělnická elektrárna dodává teplo do Prahy, Mělníka, Neratovic i některých okolních obcí.