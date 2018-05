E-shop Alza.cz hlásí výpadek systému. Nevyřízených objednávek jsou tisíce

před 1 hodinou

Praha - Služby českého e-shopu Alza.cz fungují od včerejška v omezeném režimu - stále totiž není možné vyzvedávat už zadané objednávky. Nevyřízených jsou jich tisíce. Prodejny jsou otevřené. Uvedla to dnes mluvčí společnosti Patricie Šedivá. Výpadek počítačového systému postihl e-shop v pondělí kolem 16:00. Zpět do standardního provozu by systémy měly nabíhat dnes v odpoledních hodinách, dodala mluvčí.

"Zákazníkům doporučujeme vyčkat na potvrzující SMS, kdy si mohou zboží vyzvednout," uvedla. Podle ní čekají na vyřízení jednotky tisíc objednávek. Firma se svým zákazníkům za vzniklou situaci omluvila.

Kvůli technickým problémům nemohl obchod v pondělí odpoledne přijímat objednávky ani vydávat zboží zákazníkům. Později firma na webu uvedla, že jsou výdejní místa uzavřena. Dnes objednávat lze, problémy přetrvávají s vyzvedáváním.

Loni společnost obsloužila přes 2,9 milionu unikátních zákazníků, přičemž odbaveno bylo přes 7,9 milionu objednávek. V lednu to uvedl místopředseda představenstva Tomáš Havryluk. V Česku a na Slovensku má firma přes 40 obchodů a od roku 2014 prodává zboží do dalších 26 zemí EU. Výpadek postihl všechny země.

Největší tuzemský internetový prodejce Alza.cz loni zvýšil obrat na rekordních téměř 21 miliard korun bez DPH, což je meziročně o 20,7 procenta více. Předsedou představenstva a zakladatelem e-shopu je Aleš Zavoral. Alzu vlastní skupina investorů, kteří ji ovládají přes holdingovou společnost L.S. Investments Limited se sídlem na Kypru. Daně platí firma v Česku.