Dopravci jsou na slevy jízdného připraveni, řekl Ťok. České dráhy prodaly 1700 lístků

před 48 minutami

Slevy schválené vládou jsou 75 procent z jízdného pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let.

Praha - České dráhy začaly zlevněné jízdné prodávat od sobotní půlnoci. Za prvních osm a půl hodiny jich podnik prodal 1700. Nové slevy tak u něj zatím využilo zhruba 18 procent cestujících, řekl novinářům ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který v sobotu ráno zjišťoval fungování slev a zájem o ně na pražském hlavním nádraží. Slevy schválené vládou jsou 75 procent z jízdného pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Ťok zjišťoval připravenost největších železničních dopravců u jejich přepážek na nádraží. "Všichni jsou od dnešního dne schopni tyto jízdenky prodávat," uvedl. "Náběh systému se slevami je naprosto plynulý," řekl novinářům náměstek pro osobní dopravu ČD Michal Štěpán. Opatření má podle Ťoka zlepšit dostupnost cestování pro seniory, kteří mají mnohdy problémy vyjít se svými příjmy. Současně chce ministerstvo dopravy podpořit využívání veřejné hromadné dopravy mladými lidmi. České dráhy jsou připraveny na případný růst poptávky, řekl Štěpán. V sobotu proto posílily dva spoje z Prahy do Bratislavy celkem o tři vozy. Velký zájem dráhy předpokládají na některých nedělních linkách, náhradní vozy proto posílají do několika stanic předem. Postupně chce dopravce vytipovat spoje, na nichž by měl doplňovat vozy navíc pravidelně. Zvýšený zájem je však podle podniku v období závěru prázdnin obvyklý, a dráhy tak zatím v souvislosti se slevami nepozorují výrazné změny. Přesto má státní dopravce v případě velkého přibývání cestujících připraveno zhruba 50 starších vozů, což by podle Štěpána mělo stačit. "V případě nutnosti máme v záloze ještě dalších asi 45 vagonů, ale myslíme si, že ty už nebudou potřeba," dodal. Přehled Nové slevy pro studenty a důchodce startují. Čtěte, jak je využít ve vlaku i autobuse prohlédnout Připravenost deklaroval také RegioJet, který začal jízdenky se slevou prodávat už o prázdninách. Soukromý dopravce má také přichystány náhradní vozy, kterými bude moci rozšiřovat nabídku i několik hodin před odjezdem. Leo Express posilové vozy neplánuje, od října se však do provozu vrátí opravená pátá jednotka, která před rokem havarovala v Přerově. Tím se kapacita dopravce na železnici zvýší o pětinu. Leo Express bude cestujícím vracet částku, kterou zaplatili za jízdenku na následující měsíce před uplatněním slev, formou kreditu. "Těchto 25 procent z plné ceny mohou využít k dalšímu cestování," řekl ředitel dopravce Jakub Svoboda. Slevy měly začít původně platit od června, kvůli průtahům s přípravou ale vláda odložila jejich platnost na začátek září. Stát bude dopravcům za slevy poskytovat kompenzace ve výši téměř šesti miliard korun.