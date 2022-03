Blokáda vzdušného prostoru sílí. Rezervační systémy odstřihly už i zbylé ruské lety

Rusko, které kvůli invazi na Ukrajinu čelí tvrdým sankcím západních zemí, se od světa odřízlo zase o kus víc. Dva největší světové rezervační systémy letenek, společnosti Amadeus a Sabre, ukončují spolupráci s ruskými aerolinkami Aeroflot. Uvedla to agentura Reuters. Ruští letečtí dopravci už od konce února také nesmí vstoupit do vzdušného prostoru Evropské unie.

Amadeus a Sabre patří spolu se společnostmi Galileo a Worldspan mezi hlavní světové hráče na poli takzvaných globálních distribučních systémů (GDS), které působí v cestovním ruchu. Kromě jiného je přes ně možné rezervovat letenky.

Americká firma Sabre podle agentury Reuters vypověděla spolupráci s největšími ruskými aerolinkami Aeroflot tento čtvrtek. Firma tak činí v návaznosti na sankce, které západní země uvalují proti Rusku kvůli napadení Ukrajiny. Aerolinky tak už nyní nemohou přes tento systém nabízet letenky.

Španělský Amadeus uvedl, že taktéž zahájil kroky, které povedou k vymazání dat o letech Aeroflotu. Firma také oznámila, že v Rusku zastavuje nové komerční projekty. Podle agentury Bloomberg spolupracuje Amadeus i s ruskými leteckými společnosti S7 Airlines a Ural Airlines, zda plánuje ukončit spolupráci i s nimi, zatím není jasné.

Oba "letenkářské" podniky tak Aeroflot odstřihly od jedné z možností, jak generovat příjmy z prodejů na trasách, které mu po zákazech letů do řady zemí ještě zbyly. Agentura RIA v návaznosti na to uvedla, že ruský dopravce spolupracuje s několika dalšími provozovateli a má prý i vlastní systém. V sobotu nicméně Aeroflot oznámil, že od osmého března ruší veškeré lety do zahraničí s výjimkou Běloruska.

Letecký průmysl byl jedním z odvětví, kterého se situace na Ukrajině dotkla prakticky ihned po vypuknutí války. Evropské země včetně Česka postupně vyhlašovaly zákaz vstupu ruských letadel do svého vzdušného prostoru, přidaly se i mimounijní státy. Evropská unie posléze ohlásila, že uzavře celý unijní vzdušný prostor pro všechna ruská letadla včetně soukromých letounů tamních oligarchů.

Aeroflot následně v reakci na rozhodnutí EU oznámil, že od tohoto týdne až do odvolání ruší veškeré lety do Evropy, a Rusko posléze zakázalo vstup do svého vzdušného prostoru aerolinkám z více než třicítky zemí. Letecké spojení mezi Evropou a Ruskem tak už prakticky není možné, aktuálně jej zajišťují poslední dva evropští dopravci, a sice Turkish Airlines a Air Serbia.

Srbský dopravce chce dokonce kvůli velké poptávce přidat lety na linkách z Bělehradu do Moskvy. Turecko ani Srbsko nemusí sankce uvalené na Rusko ze strany EU řešit, neboť nejsou jejími členy. Srbsko má pouze status kandidátského státu, je však dlouholetým spojencem kremelského režimu.

Pozastavení letů mezi Evropou a Ruskem v těchto dnech také velmi komplikuje cesty do Asie. Například finská společnost Finnair, pro kterou jsou cesty do Asie přes Rusko klíčovým byznysem, teď z Helsinek do Tokia létá třináct hodin kvůli tomu, že se musí ruskému vzdušnému prostoru vyhýbat. Lety tak trvají o čtyři hodiny déle než dřív.