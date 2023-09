V plzeňské Škodě chystají obří trolejbusy pro Prahu. Jezdit budou na letiště

V plzeňské Škodě dokončují první z dvacítky velkokapacitních trolejbusů Škoda Solaris 24 pro Prahu. Během prvního čtvrtletí příštího roku mají začít jezdit po trase dnešní vytížené autobusové linky 119 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla, kterou Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) elektrifikuje.

První vůz, který musí projít kompletním testovacím procesem, by se mohl v Praze objevit na testovací jízdy v listopadu nebo v prosinci, řekl v pátek Jan Naglmüller ze skupiny Škoda Group.

DPP uzavřel smlouvu na dodávku 20 nových velkokapacitní trolejbusů s konsorciem skupiny Škoda Transportation (dnes Škoda Group), polského výrobce Solaris Bus & Coach a Solaris Czech. Praha bude prvním městem v ČR, kde budou tyto trolejbusy jezdit. Zakázka má hodnotu 620 milionů korun, dalších 354 milionů korun bez daně z přidané hodnoty zaplatí DPP za elektrifikaci linky, řekl vedoucí odboru komunikace DPP Daniel Šabík.

Tříčlánkový trolejbus pro Prahu měří 24,7 metru. Aby při své délce zvládl projet stejným profilem trasy, jako dnes jezdí kratší autobusy, má dva klouby. K dosažení dostatečné akcelerace a síly uvézt pasažéry i na strmých úsecích má trolejbus dva motory. Kapacita vozu je 179 cestujících, z toho 54 sedících. Trolejbusy budou takzvaně parciální, tedy schopné ujet část trasy na baterii bez síťového vedení. "Celá linka je dlouhá necelých 19 kilometrů, pod trolejovým vedením bude zhruba 11 kilometrů, zbytek pojede trolejbus na baterie," řekl Šabík. Dojezd nového trolejbusu na baterie je podle Naglmüllera při plném zatížení 12 kilometrů.

"Montáž trakční výzbroje by se u normálního sériového trolejbusu dokončila za měsíc. Tím, že se tady jedná o nový typ i na trhu, je potřeba ten vůz schválit. Z toho důvodu je jeden vůz předřazen sériové výrobě a probíhají typové a schvalovací zkoušky," uvedl Naglmüller.

Součástí předepsaných zkoušek jsou statické a dynamické testy a zkušební jízdy bez cestujících a s cestujícími. Schvalovací proces trvá zhruba čtyři měsíce, ve Škodě se nyní připravují na druhou polovinu statických zkoušek a v listopadu by už chtěli zahájit zkušební provoz v Praze. Ve zkušebních jízdách musí vůz s pasažéry ujet v provozu 20 000 kilometrů.

Dodávku všech 20 vozů pro Prahu by měla Škoda dokončit v únoru 2024. Současně stejný typ trolejbusů dodává do Bratislavy. "Dnes se zrovna expeduje čtvrtý ze 16 stejných tříčlánkových trolejbusů, dodávku máme dokončit do letošního listopadu," řekl Naglmüller.

Jednoznačnými důvody pro nasazení tříčlánkových trolejbusů na vytíženou linku na letiště je podle Šabíka kapacita přepravy a ekologie. Na rozdíl od současných kloubových naftových autobusů budou trolejbusy lokálně bezemisní, jsou také podstatně tišší.

Osmnáctimetrové autobusy nyní na lince 119 jezdí ve špičce v tříminutových intervalech, Šabík ale předpokládá, že i po nasazení velkokapacitních trolejbusů se příliš nebude měnit frekvence spojů na lince. Elektrifikace linky by měla být hotová do února 2024. "Než dostavíme trať na letiště, tento trolejbus bude jezdit mezi Palmovkou a Čakovicemi, kde máme první trolejbusovou trať," dodal Šabík.