Stát chce pomoci dopravcům. Hromadně jim promine zálohy silniční daně na celý rok

Stát všem dopravcům hromadně promine zálohy silniční daně na celý letošní rok. Nejde však o prominutí samotné daně. Oznámila to Finanční správa. Reaguje tak na krizi kolem vysokých cen paliv, které výrazně zvýšily dopravcům náklady. Vláda chce zrušit silniční daň pro osobní auta a kamiony do 12 tun, zrušení záloh by ale mělo platit i pro těžší vozy.

"Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny - přistoupil k hromadnému prominutí záloh silniční daně na celý rok 2022," uvedla správa. Hlavním důvodem je výrazné zvýšení cen pohonných hmot. Související Prudké zdražování paliv se zastavilo. Nafta zlevnila v Česku poprvé od začátku invaze Stanjura konkrétně zrušil zálohy z dubna, července, října a prosince. Jde o hromadné prominutí záloh, dopravci tak nebudou dostávat žádné oznámení. Ministr financí zároveň rozhodl o faktickém odložení plateb daně z přidané hodnoty pro podnikatele v autodopravě do konce letošního října. O odložení platby DPH je třeba požádat na finančním úřadě a doložit splnění podmínky pro odložení, tedy být podnikatelem v dopravě. Podle ministerstva přitom je možné požádat o odložení platby DPH již v případě únorové platby DPH, která je splatná v pátek 25. března. Vláda už dříve rozhodla o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní vozidla do 12 tun. Podnikatelům by to mělo přinést roční úsporu 4,2 miliardy korun. Je k tomu ale potřeba novela zákona o dani silniční, kterou má předložit ministerstvo financí. Dopravní žádají o snížení spotřební daně z nafty Silniční dopravci požádali vládu o přímou finanční pomoc a snížení spotřební daně z nafty na minimum Evropské unie, tedy asi o 1,60 koruny na litr. Důvodem jsou vysoké ceny pohonných hmot, které zvýšily náklady na jeden kilometr o šest až sedm korun. Související Benzin i nafta v Česku dál zlevňují. Zjistěte, podle čeho pumpaři nastavují ceníky Pokud se s vládou nedohodnou, jsou dopravci připraveni protestovat. O formě protestů nerozhodli. Na tiskové konferenci po zasedání krizového štábu to uvedl generální tajemník sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. Litr nafty nyní stojí v Česku průměrně 46,21 koruny. Před ruskou invazí na Ukrajinu za naftu řidiči platili o téměř 9,80 koruny na litr méně. Části zejména menších dopravců podle Hromíře kvůli růstu nákladů, které nemohou okamžité přenést na zákazníka, hrozí bankrot. Nafta tvoří kolem 40 procent nákladů dopravních firem. "Současná situace znamená, že někteří dopravci v příštích týdnech nebudou moci nakupovat naftu a jejich činnost se zastaví," uvedl Hromíř. Požadované snížení spotřební daně o 1,60 koruny by podle Hromíře při současné úrovni cen výrazně příjem státu neohrozilo, protože nyní při vyšších cenách stát získává na DPH o 2,50 až 3,20 koruny z litru více ve srovnání s průměrem roku 2021. Nižší daň ale dopravcům dá šanci v soutěži se zahraniční konkurencí i po ukončení konfliktu, dodal.