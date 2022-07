Rijád otevřel vzdušný prostor všem letadlům. Mohou sem tak i dopravci z Izraele

Saúdská Arábie se rozhodla otevřít svůj vzdušný prostor všem leteckým dopravcům, kteří splňují podmínky pro přelety. S odkazem na prohlášení saúdskoarabského úřadu pro civilní letectví o tom v pátek informovala agentura Reuters. Podle agentury AP tím Rijád dává najevo, že zruší svůj dlouhodobý zákaz izraelským dopravcům přelétat nad saúdskoarabským územím.

Rozhodnutí má podle saúdskoarabského úřadu pro civilní letectví přispět k "upevnění pozice království jako globálního uzlu spojujícího tři kontinenty a posílit mezinárodní leteckou propojenost".

Oznámení saúdskoarabského úřadu pro civilní letectví bylo zveřejněno několik hodin předtím, než Biden jako první americký prezident odletí z Izraele přímo do Saúdské Arábie.

"Prezident Biden oceňuje historické rozhodnutí vedení Saúdské Arábie otevřít saúdskoarabský vzdušný prostor všem civilním dopravcům bez rozdílu, což zahrnuje i lety do Izraele a z Izraele," reagoval v prohlášení poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

"Toto rozhodnutí otevírá cestu k integrovanějšímu, stabilnějšímu a bezpečnějšímu regionu Blízkého východu, což je zásadní pro bezpečnost a prosperitu Spojených států a amerického lidu a pro bezpečnost a prosperitu Izraele," dodal. Biden se podle něj k věci vyjádří později v pátek.

Prohlášení saúdskoarabského úřadu Izrael nezmínilo. Saúdská Arábie Izrael neuznává a neudržuje s ním diplomatické vztahy. Agentura AP však oznámení Rijádu označuje za postupný krok k normalizaci vztahů, jenž navazuje na silné neformální kontakty, které si tito někdejší nepřátelé vybudovali v posledních letech kvůli společným obavám z rostoucího vlivu Íránu.

Podle zpravodajského webu The Times of Israel se očekává, že Biden v Džiddě oznámí úspěšné zprostředkování komplikované regionální dohody, na jejímž základě Saúdská Arábie podnikne kroky k normalizaci vztahů s Izraelem a zároveň oficiálně převezme od Egypta dva ostrovy.

Nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters ve čtvrtek řekl, že Saúdská Arábie brzy umožní neomezené přelety izraelským leteckým společnostem a povolí přímé charterové lety z Izraele pro muslimy, kteří míří do Mekky na velkou pouť hadždž.

Poté, co Izrael pod záštitou USA v roce 2020 navázal diplomatické vztahy se Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem, začala Saúdská Arábie izraelským leteckým společnostem umožňovat přelety do těchto zemí skrze zvláštní letecký koridor. Nynější rozhodnutí však podle The Times of Israel povede k několikahodinovému zkrácení doby letu mezi Izraelem a Indii, Thajskem, Čínou a dalšími asijskými státy.

V roce 2020 do Saúdské Arábie podle několika izraelských médií tajně přiletěl tehdejší izraelský premiér Benjamin Netanjahu na setkání s korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Minulý týden několik izraelských novinářů navštívilo Saúdskou Arábii a zveřejnilo reportáže o tom, jak byli přijati.