FlixBus chystá přímé spoje do Francie nebo Británie. ​Loni přepravil 3,5 milionu lidí

Autobusový dopravce FlixBus loni v Česku přepravil 3,5 milionu cestujících, meziročně tak svůj provoz navýšil téměř o třetinu. V letošním roce chce dopravce rozšiřovat spojení zejména na mezinárodních trasách, v plánu jsou nové linky z Česka do řady měst na jihu a západě Evropy.

Nové linky plánuje FlixBus zavádět od jara a budou převážně sezonní. "Chceme otevřít další přímá spojení z Prahy, například do Španělska, Francie, Švýcarska, Velké Británie nebo Nizozemska. Pracovat budeme i na dalším propojení českých regionů s evropskými velkoměsty," uvedl ředitel FlixBusu pro Česko a Slovensko Pavel Prouza.

Dopravce rozšiřoval provoz už v loňském roce. Do svého provozního řádu přidával zejména spojení do zahraničí, například na Ukrajinu, do Nizozemska, Belgie, Německa či Bosny a Hercegoviny.

Vedle Prahy mezinárodní spoje nově "vyrážejí" i z dalších měst Česka. Aktuálně FlixBus zastavuje na 63 tuzemských zastávkách. Vedle toho FlixBus loni koupil přepravce Eurolines a převzal jeho evropské aktivity, včetně Česka.

Nová spojení budou zřejmě letos přidávat i další konkurenční autobusoví dopravci. Loni posiloval spoje do zahraničí například Leo Express, který navýšil cesty do Polska či na Ukrajinu, spoje přidával i RegioJet a další dopravci.

Firma FlixBus vznikla v Německu, na český trh vnitrostátní dopravy vstoupila předloni v srpnu. Je dlouhodobě kritizována konkurenční společností RegioJet. Společnost podnikatele Radima Jančury FlixBus viní ze zneužívání podnákladových cen, dopravce to však odmítá.

Spor na konci loňského roku řešil i soud, u kterého RegioJet žádal zákaz dumpingových cen. Městský soud v Praze však stanovení nejnižších cen odmítl. Podle RegioJetu bylo rozhodnutí soudu proti férovému fungování trhu, další postup společnost zváží. FlixBus naopak verdikt uvítal.

