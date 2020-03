ČSA i Smartwings zavádí kvůli viru přísné úspory: Zaměstnance pošlou domů, zruší lety

Největší tuzemská letecká skupina Smartwings, do které patří i ČSA, kvůli dopadům šíření koronaviru zavedla úsporná opatření. Snižuje frekvenci letů do většiny evropských destinací, mzdové náklady a zastavila nábor nových zaměstnanců. Zároveň připouští další redukci letů v případě poklesu poptávky.

Skupina to oznámila v tiskové zprávě. "Další opatření a kroky budou záviset na dalším vývoji epidemie v Evropě v následujících týdnech. Celkový dopad současného vývoje na celkové příjmy skupiny není zatím možné odhadnout, nicméně očekávání těch největších leteckých společností je takové, že by se do dvou týdnů mohla situace postupně začít zlepšovat," uvedla mluvčí Vladimíra Dufková.

Smartwings podle mluvčí již podruhé během jednoho roku musí čelit bezprecedentním a mimořádným okolnostem, které nemohla nijak ovlivnit. Od loňského března nemůže provozovat nové letouny Boeing 737 MAX 8 kvůli globálnímu zákazu jejich létání.

Ve flotile jich má sedm a dalších 15 měla společnost obdržet do ledna 2021. Škoda, kterou z tohoto důvodu společnost do dnešního dne utrpěla, přesáhla dvě miliardy korun a o způsobu její úhrady průběžně jedná s Boeingem.

Úsporný program vesměs kopíruje opatření, která již zavedly či zavádějí všechny velké evropské společnosti jako například Lufthansa, British Airways, Emirates a Ryanair. "ČSA, které jsou touto situací dotčeny nejvíce, byly již v minulých dnech nuceny přistoupit k rušení letů do italských destinací Milán a Boloňa a do korejského Soulu. K další redukci letů a revizi letového řádu může dojít v případě dalšího poklesu poptávky," dodala Dufková.

Opatření dále zahrnují nabídku možnosti dočasného přechodu na zkrácený pracovní úvazek a neplacené volno, pozastavení plánovaných výcvikových kurzů, omezení výdajů na administrativu, pozastavení plánovaných projektů nebo odložení stávajících na pozdější datum.