EU chce dohodu o zdanění digitálních gigantů už letos. Týká se Google i Facebooku

Dohoda Evropské unie o daňové reformě, která by zvýšila zdanění velkých digitálních podniků, je možná už letos. Návrh EK počítá se zavedením tříprocentní daně z tržeb velkých digitálních podniků jako je Google nebo Facebook.

Vídeň - Ministři financí členských zemí Evropské unie by se ještě v letošním roce mohli dohodnout na daňové reformě, která by zvýšila zdanění velkých digitálních podniků. Uvedl to dnes německý ministr financí Olaf Scholz po neformálním setkání se svými kolegy ve Vídni.

Evropská komise představila návrhy na změny ve zdanění digitálních firem letos v březnu. Návrhy zahrnují zavedení tříprocentní daně z tržeb velkých digitálních podniků jako je Google či Facebook, které čelí obvinění, že v rámci EU přesměrovávají své zisky do zemí s nižší daňovou zátěží, uvedla agentura Reuters.

Proti reformě se však stavějí některé menší země, jako například Irsko, které se obávají výpadku v daňových příjmech. Výhrady mají rovněž severské státy, podle nichž by reforma mohla podkopat inovace a vyvolat odvetná opatření ze strany Spojených států, kde sídlí většina podniků, které by nová daň zasáhla.

Ministr Scholz uvedl, že reformu je ještě zapotřebí důkladně prodiskutovat. Dodal, že cílem je dosažení kompromisu do konce letošního roku. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire, který je jedním z hlavních zastánců nové daně, dnes ve snaze o dosažení kompromisu navrhl, aby nová daň skončila v okamžiku, kdy bude dosaženo globální dohody o zdanění digitálních podniků.

Paříž je podle francouzských představitelů připravena zvážit i možnosti odškodnění Irska za případný výpadek v daňových příjmech. "Jsem přesvědčen, že ohledně zdanění internetových gigantů dosáhneme shody. Nemám v tomto směru žádné pochybnosti," uvedl Le Maire.

VIDEO: Google a Facebook jsou největšími konkurenty klasických médií.