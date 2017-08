O Česko je rekordní zájem, za půl roku vzrostl počet návštěvníků o milion

před 7 hodinami

Praha - Česko má za sebou rekordní pololetí co do počtu ubytovaných hostů i nocí, které zde strávili. Ubytování v tuzemských hotelech, penzionech a kempech letos totiž našlo zatím 8,8 milionu lidí - to je o skoro milion hostů více než ve stejném období loni. Počet přenocování meziročně vzrostl o dva miliony na 23,1 milionu nocí. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu.

V letošním prvním pololetí se v Česku ubytovalo přes 4,6 milionu zahraničních hostů. Nejvíce tradičně přijelo Němců - a to téměř 920 tisíc. Následovali Slováci a Poláci. Čechů se pak v tuzemských zařízeních ubytovalo dohromady více než 4,2 milionu.

Země Počet turistů od počátku roku 2017 1. Německo 919 995 2. Slovensko 308 202 3. Polsko 286 030 4. Rusko 268 260 5. USA 232 787

Zahraniční turisté Česko považují za bezpečnou destinaci, kde se kvalita služeb v posledních letech významně zlepšila a ceny jsou přitom stále nižší než na Západě.

V samotném letošním druhém čtvrtletí se v českých hotelech, penzionech a kempech ubytovalo 5,2 milionu hostů - meziročně o 14,1 procenta více. Návštěvnost Česka tedy nepřetržitě roste již čtvrtým rokem. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních stoupl o 12,6 procenta na 13,1 milionu nocí.

Domácích návštěvníků přibylo 12,4 procenta, zahraničních 15,6 procenta. Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila o 14,2 procenta na 3,8 milionu hostů. V penzionech se ubytovalo o 19 procent víc lidí a v kempech o 21,2 procenta více hostů než vloni.

"Dosavadní výsledky naznačují, že rok 2017 bude dalším úspěšným rokem v rámci příjezdového cestovního ruchu," uvedla ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková.

Turistů v uplynulém čtvrtletí přibylo ve všech krajích. Nejvyšší nárůsty cizinců zaznamenaly Středočeský a Karlovarský kraj. Ve druhém jmenovaném se počet zahraničních hostů zvýšil o 29 procent.

"To souvisí především s oživením zájmu turistů z Ruska, jejichž počet vzrostl v ČR téměř o 57 procent, v Karlovarském kraji pak o téměř 45 procent," uvedla Palatková.